Jurnaliștii au inclus Transilvania printre cele 14 destinații ideale pentru o escapadă de toamnă, descriind regiunea ca fiind „plină de o mistică incontestabilă”, cu „păduri învăluite în ceață, castele istorice și sate medievale”.

Potrivit articolului, „peisajul pare desprins dintr-un roman gotic”, iar Castelul Bran, asociat cu legenda lui Dracula, devine „deosebit de pitoresc în timpul toamnei, când culorile sunt la apogeu și temperaturile sunt mai răcoroase”.

Publicația mai notează că Munții Carpați oferă trasee spectaculoase de drumeție pentru iubitorii de natură, „pentru cei care doresc să exploreze natura sălbatic”, iar satele săsești și bisericile fortificate dezvăluie bogăția istorică a regiunii.

„Dincolo de legenda lui Dracula, satele săsești și bisericile fortificate din Transilvania prezintă istoria și arhitectura regiunii. ”

Totodată, toamna în Transilvania este sezonul perfect pentru a te bucura de „vinuri locale și mâncăruri tradiționale”.

În topul realizat de Guessing Headlights se mai regăsesc destinații celebre precum Kyoto (Japonia), renumit pentru templele sale înconjurate de frunziș roșu și auriu, Toscana (Italia), cu podgoriile sale aurii și festivalurile culinare, Bavaria (Germania), unde toamna aduce farmec medieval și sărbători de tip Oktoberfest, sau Noua Anglie (SUA), considerată „icoana toamnei” pentru peisajele sale pitorești.

Pe listă se mai află și Edinburgh, Scoția, Valea Loarei, din Franța, și Amsterdam, Olanda.

Includerea Transilvaniei pe această listă confirmă atractivitatea României ca destinație turistică de toamnă, combinând natura spectaculoasă cu tradițiile autentice și atmosfera mistică a regiunii.

România a fost recomandată și de un fost bancher de pe Wall Street, care a vizitat toate țările din Europa.

