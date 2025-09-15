„Știm că este rusească, știm exact și intervalul de timp și parcursul pe care l-a avut pe teritoriul românesc”, a spus Nicușor Dan la Antena 3.

Întrebat concret dacă drona trebuia să fie doborâtă de avioanele F-16, șeful statului a răspuns evaziv: „După legea pe care Parlamentul a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru a doborî și nu trebuie nici președintele să aprobe, nici ministrul, nici șeful Statului Major. Trebuie să fie comandantul operațiunii de pază a respectivei zone”.

„Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta”, a completat Nicușor Dan.

O dronă Geran folosită de Rusia în războiul cu Ucraina a pătruns sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, a transmis MApN. „Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat ministerul condus de Ionuț Moșteanu.

Foarte important, piloții au primit autorizarea de a doborî drona, dar „în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul", a explicat Ministerul Apărării.

Legea nr. 73 din mai 2025 spune că măsurile de doborâre a dronei trebuie luate „în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian naționalˮ