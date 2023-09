Poliția din comitatul West Midlands a declarat că trei bărbați, în vârstă de 20, 23 și 31 de ani au fost reținuți sub suspiciunea de agresiune și au rămas în arest.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, se poate vedea cum un agent de circulație, purtând o vestă de protecție, este înconjurat de un grup mare de bărbați, iar unii dintre ei îl lovesc în timp ce el încearcă să scape. Un alt polițist pare că este apucat de un bărbat care încearcă să îl lovească cu genunchiul în față, în timp ce mai mulți oameni adunați în jur privesc întreaga scenă.

IMPORT THE THIRD WORLD



BECOME THE THIRD WORLD



Violent Muslims attack two traffic wardens in Sparkbrook, Birmingham!#StopImmigration #BrokenBritain pic.twitter.com/Y8fKrxI6zw