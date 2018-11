Cele trei femei au fost văzute într-un magazin erotic din orașul australian Perth. Ele au plecat cu vibratoare în valoare de 400 de euro, fără să le plătească. Mai multe imagini cu suspectele au fost surprinse de camerele de supraveghere și au fost făcute publice de administratorii sex shop-ului.

Administratorul magazinului susține că una dintre femei a scos patru vibratoare din ambalaje și apoi le-a ascuns sub haine. O alta a sustras un dispozitiv de aproape 246 de euro, notează The Sun.

Patronul a anunțat că oferă un voucher cadou oricărei persoane care dă Poliției informații despre cele trei femei. Bărbatul a precizat că, la fiecare șase luni, din magazinul lui se fură produse de aproape 2.200 de euro.

Duminică, poliţia din Australia a arestat o femeie de 50 de ani, acuzată că ar fi introdus ace de cusut în căpșune.

Perth Police, west Australian – allege two women stole more than $600 worth of high-end vibrators from the Libido adult store in Northbridge at the weekend.

The pair are accused of removing packaging, concealing the items in their clothing and leaving the packaging on the shelves pic.twitter.com/cVjtZ7xax9

— ?‍?Z Crime News?? (@ozcrimenews) November 13, 2018