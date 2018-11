Ospătărița și menajera de la misiunea diplomatică a Irakului au depus plângeri la Poliție și petiții la Ministerul de Externe.

Două românce spun că au fost abuzate sexual de Mohammed Ibraheem Waheed AL-AZZAWI

„A început să mă pupe pe gât și să mă pipăie pe spate. A fost brutal, mi-a tras bluza, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară”, spune una dintre femei

„Madam, I want kiss you, I want kiss you!”, i-ar fi spus consulul altei angajate a ambasadei

„Nu avem nimic de declarat pe acest subiect”, spune un reprezentant al Ambasadei Irakului

De Andreea Archip, Radu Țuțulan

Abuzurile sexuale asupra celor două românce, angajate la Ambasada Republicii Irak în România, ar fi început în primăvară, spun femeile. Mohammed Ibraheem Waheed AL-AZZAWI a devenit şeful misiunii diplomatice a Irakului în ţara noastră în luna ianuarie, după ce ambasadorul a fost rechemat în ţara sa. Iar cât timp consulul a fost la conducerea ambasadei, ar fi făcut ce a vrut cu angajaţii, fără să aibă cineva curaj să-l denunţe.

Prima agresiune: «M-a pupat pe gât şi m-a mângâiat»

Consulul, instalat deja de mai bine de trei luni la conducerea Ambasadei Irakului la Bucureşti, comandă un ceai. Florentina, angajată de aproape 10 ani la ambasadă, urcă în biroul acestuia cu tava. Femeia, căsătorită şi mamă a doi copii, spune că totul s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă.

„I-am dus ceaiul, i-am zis: «Good morning, sir». El a venit înspre mine și a început să mă pupe pe gât și să mă pipăie pe spate, la care eu bineînțeles m-am opus. Și i-am spus că nu este frumos ce face, că nu accept. S-a restras într-un final”, povesteşte Florentina Crăciun, una dintre angajatele Ambasadei Irakului din Bucureşti, care a acceptat să discute cu reporterii ziarului Libertatea despre calvarul prin care spune că a trecut.

Este conştientă că nu poate dovedi că a fost agresată sexual sau hărţuită. Că orice judecător i-ar respinge cazul fiindcă e cuvântul unei ospătăriţe împotriva cuvântului unui diplomat. Dar în acelaşi timp e strigătul de ajutor al unei femei, al unei mame, al unei soţii care vrea să se facă dreptate.

A doua agresiune: «A început să mă pipăie»

Florentina Crăciun este căsătorită cu bărbatul de care s-a îndrăgostit încă de când avea 14 ani, au doi copii împreună şi încearcă să facă faţă greutăţilor vieţii, ca orice român cinstit, muncind din zori şi până în noapte. Ca să pună pe masă o pâine caldă şi să asigure un viitor mai liniştit celor mici. Aşa că atunci când consulul i-a cerut să-i aducă ceaiul, deşi spune că se temea, a fost obligată să-şi facă datoria.

„Eram obligată să îl duc, că asta era munca mea. A doua oară mă aștepta în fața biroului şi a început să mă pipăie. Am început să plâng și m-am dus iar și le-am zis că nu e normal ca într-o ambasadă să se întâmple așa ceva”, descrie Florentina a doua agresiune sexuală la care spune că a fost supusă de Al-Azzawi.

Iar ceilalţi funcţionari din ambasadă nu au făcut nimic! Contabila i-ar fi spus că femeilor irakiene religia nu le permite să acuze un bărbat sau să-l tragă la răspundere, iar alţi doi funcţionari i-au spus că nu au ce face, „el are funcția cea mai mare”, iar ea o să fie dată afară. Şi fiindcă nu a avut altă variantă, a rămas în slujba consulului.

Al treilea atac: «Brutal! Mi-a scos sânii afară»

Măcinată de aceste agresiuni şi cu sufletul încărcat, Florentina Crăciun îşi făcea procese de conştiinţă, se gândea că poate a fost vina ei, că poate a făcut ea ceva greşit. A trecut mai puţin de o săptămână de la ultima agresiune când, povesteşte Florentina, Mohammed AL-Azzawi a profitat că toţi ceilalţi angajaţi ai ambasadei sunt plecaţi, şi a chemat-o din nou la el.

„A fost foarte brutal, mi-a tras bluza, mi-a tras fermoarul, mi-a scos sânii afară, m-a tras de pantaloni, m-a tras spre baie să ce? Să întrețin relații sexuale cu el. Eu m-am opus cât am putut, m-am lăsat în jos pe vine, l-am împins, am început să țip”, un strigăt fără speranţă, fiindcă ştia în sinea ei că nimeni nu îi va sări în ajutor.

Dar şansa a fost că exact în acel moment o colegă, tot româncă, venise la bucătărie şi a auzit-o. A urcat în grabă, iar la auzul paşilor acesteia, consulul a abandonat atacul, spune Florentina. Nimeni nu a văzut nimic, nici de această dată, nimeni nu i-a sărit, cu adevărat, în ajutor nici acum. Aşa că a anunţat că mearge la Poliţie.

„Abia atunci s-au dus şi au vorbit cu consulul şi i-au zis să nu se mai ia de mine, să mă lase în pace”, spune Florentina.

Hărţuire sexuală: «I want to kiss you!»

La câteva săptămâni după ultimul atac asupra Florentinei, Mohammed Ibraheem Waheed AL-Azzawi e acuzat că a hărţuit sexual o altă angajată a Ambasadei Irakului, o văduvă care încă-şi plângea soţul. Aceasta a povestit, de asemenea, reporterilor ziarului Libertatea ce s-a întâmplat, cu rugămintea de a nu-i divulga identitatea.

„A sunat şi m-a chemat la el în birou. Mi-a zis să închid uşa, cu cheia. Când am întrebat de ce, mi-a zis că vrea să-mi spună ceva. Eu am refuzat. Atunci mi-a zis: «I want kiss you, I want kiss you!» «What? What is this?», i-am zis. «Nu ți-e rușine?» Și îmi făcea semn la baie să mă duc. Și i-am zis: «Nu! Dacă mă atingi te arunc de la balcon!» Și am ieșit pe ușă, am ieșit în ambasadă”, iar după câteva săptămâni femeia şi-a dat demisia.

Reacţia ambasadei: «Nu avem nimic de declarat!»

Reporterii ziarului Libertatea au solicitat un punct de vedere oficial Ambasadei Republicii Irak la Bucureşti şi o opinie a consulului Waheed AL-Azzawi cu privire la acuzaţiile formulate de cele două femei. Dar singura reacţie a venit din partea unui consilier al ambasadorului, care a transmis: „Nu avem nimic de declarat referitor la acest subiect, iar aceasta e poziţia oficială a ambasadei”, apoi a închis brusc telefonul.

Reacţia autorităţilor din România: Anchetează…

Cele două femei spun că s-au adresat Ministerului de Externe al României și au făcut plângere la Secţia 2 de Poliţie din Bucureşti.

Existența reclamațiilor au fost confirmate de surse din poliție, iar în această fază, dat fiind statutut de dimplomat al reclamatului, competența a fost declinată către Parchetul Curții de Apel București.

Ministerul de externe nu a dat încă ziarului nostru un răspuns legat de aceasta situație.

„Umilită, jignită, terfelită, mă simt ultimul om. Nu pot să-l văd, nu pot să dorm noaptea, mă duc la spital în fiecare săptămână. Atacuri de panică, nu pot să dorm noaptea, am fost la psihiatru și mi-a dat pastile de somn, dar tot nu pot să dorm. M-au umilit”, spune Florentina în încheierea interviului acordat ziarului Libertatea.

Şi ea, şi colega ei îşi caută de muncă acum, după ce la ambasadă au fost anunţate că la Bagdad s-ar fi decis ca toţi angajaţii care au mai mult de 10 ani în ambasadă să fie eliberaţi din funcţii. Ele erau singurele vizate de această decizie şi cum colega ei deja decisese să plece, Florentina Crăciun s-a văzut în situaţia de a fi acum de una singură. Împotriva unui sistem care nu permite tragerea la răspundere a oficialilor străini de către justiţia română, chiar dacă ei comit abuzuri sau infracţiuni pe teritoriul acestei ţări.

Un exemplu ar fi cazul Teo Peter, când americanul angajat al Ambasadei SUA la Bucureşti care a provocat accidentul în urma căruia artistul român şi-a pierdut viaţa nu a putut fi anchetat în România fiindcă avea imunitate, iar justiţia din ţara sa l-a găsit nevinovat.

„Vreau să se facă dreptate, să se afle, nu vreau nimic de la el. Vreau doar ca alte fete să nu mai pățească în nici o țară unde va merge domnul ăsta așa ceva”, spune cea de-a doua presupusă victimă a consulului Irakului.