Potrivit News, tinerii, cu vârste de 25 şi 27 de ani, au fost găsiţi epuizaţi, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară.

Salvamont Maramureş a recepţionat apelul de urgenţă prin 112 sâmbătă seară.

„Apelul a venit prin 112, iar colegii de la STS au reuşit să ne ofere coordonatele exacte ale persoanelor care au solicitat sprijinul, lucru esenţial pentru reuşita misiunii”, au explicat salvatorii montani.

Intervenţia s-a desfăşurat pe un traseu acoperit de zăpadă ce depăşea un metru, echipele fiind nevoite să utilizeze schiuri de tură pentru a ajunge la cei trei.

Duminică dimineaţa, salvatorii au reuşit să recupereze în siguranţă grupul de ucraineni.

„În această dimineaţă, echipele de intervenţie au reuşit să-i recupereze în siguranţă pe cei 3 cetăţeni ucraineni (doi în vârstă de 25 de ani şi unul de 27 de ani) rătăciţi pe munte. Cei trei tineri au fost găsiţi epuizaţi fizic, deshidrataţi şi în stare de hipotermie uşoară. Salvatorii noştri montani au intervenit prompt: le-au oferit ceai cald pentru reîncălzire, le-au evaluat starea de sănătate şi i-au coborât în siguranţă de pe traseul montan”, au transmis salvamontiştii.

Operaţiunea s-a încheiat în jurul orei 6.40, când cei trei au fost predaţi Poliţiei de Frontieră pentru verificări suplimentare.

