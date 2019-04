Turista a filmat momentul de la fereastra camerei de hotel în care era cazată, hotel aflat la o aruncătură de băț de celebra catedrală.

„Sunt devastată pentru oamenii din Paris. Am fost acolo în luna mea de miere și abia văzusem catedrala pentru prima oară, ieri dimineață”, a povestit femeia pe contul ei de Twitter.

„Am deschis geamul și a fost incredibil să văd cum oamenii s-au unit pentru orașul lor și pentru Notre-Dame. Le puteai simți sincer tristețea. Am simțit cu adevărat cum făceau serenade clădirii. Au stat acolo pentru un timp, cântând și aplaudând. A fost ireal”, a mai scris turista.

I heard this outside of my window and found this. Notre Dame is being serenaded. Honestly, its more moving than I could describe. pic.twitter.com/3AZRkFh1yO

— Jojo ? (@imperiumsilver) 15 aprilie 2019