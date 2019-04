UPDATE: Acoperișul Catedralei Notre Dame s-a prăbușit!

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că este un moment trist și că se gândește la toți catolicii.

UPDATE: Una din turlele monumentului istoric s-a prăbușit în urma incendiului ale cărui cauze sunt încă necunoscute. Flăcările au izbucnit în urmă cu o oră, iar focul nu este încă sub control.

Momentul în care una dintre turle se prăbușește:

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum din acoperișul catedralei ies flăcări mari și fum.

Clădirea a fost evacuată, iar în zonă a fost stabilit un perimetru de siguranță, în timp ce numeroase echipaje de pompieri au intervenit la fața locului.

Conform autorităților, nu sunt victime. Nimeni n-a fost rănit sau intoxicat cu fum, dat fiind faptul că nimeni nu era pe acoperiș în momentul producerii incendiului.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, vorbește de un teribil incendiu, în timp ce președintele Emmanuel Macron și-a anulat o întâlnire oficială, urmând să facă declarații despre acest incendiu.

