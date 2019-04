UPDATE: Structura catedralei „este salvată și prezervată”, notează Le Figaro, care citează surse din conducerea pompierilor.

O fotografie realizată cu drona surprinde însă amploarea dezastrului: catedrala este afectată în cea mai mare parte.

UPDATE: „Următoarele 90 de minute sunt cruciale”, a declarat comandantul general al pompierilor din Paris. Sute de pompieri se luptă cu flăcările, iar misiunea lor este din riscantă, mai ales că există riscul ca o parte din clădire să se prăbușească.



Potrivit Reuters, un pompier a fost grav rănit. Informația nu a fost însă confirmată oficial.

În același timp, pe rețelele de socializare au fost publicate imagini dramatice din timpul intervenției pompierilor.

UPDATE: Momente emoționante în apropiere pe Ile de la Cite: francezii s-au pus în genunchi și au interpretat cântece religioase, rugându-se ca flăcările să nu distrugă complet simbolul orașului.

UPDATE: Intervenția pompierilor este una dificilă. Catedrala Notre-Dame arde deja de aproape patru ore, iar flăcările nu au fost stinse.

Imagine surprinsă cu drona cu incendiul de la Notre-Dame:

Într-un mesaj transmis pe Twitter, președintele american Donald Trump a spus că „poate ar fi necesar să se folosească de avioane care să arunce cu apă”.

Îndemnul lui i-a determinat pe pompierii francezi să facă mai multe precizări.

„Aruncarea de apă pe acest tip de clădire ar putea duce la prăbuşirea întregii structuri”, a scris pe Twitter Securitatea Civilă.

Turnul în formă de săgeată și acoperișul catedralei s-au prăbușit deja. Singura veste bună este că operele de artă au fost salvate, potrivit unui jurnalist Liberation.

UPDATE: Reporterul special Libertatea Oana Moisil se află în centrul Parisului:

UPDATE. Președintele francez Emmanuel Macron a ajuns la locul dezastrului, împreună premierul Edouard Philippe și primarul Parisului Anne Hidalgo. Alături de ei se află și procurorul Parisului, care a anunțat declanșarea unei anchete.

UPDATE: Acoperișul Catedralei Notre Dame s-a prăbușit!

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că este un moment trist și că se gândește la toți catolicii, care au intrat în Săptămâan Mare.

UPDATE: Una din turlele monumentului istoric s-a prăbușit în urma incendiului ale cărui cauze sunt încă necunoscute. Flăcările au izbucnit în urmă cu o oră, iar focul nu este încă sub control.

Momentul în care una dintre turle se prăbușește:

Moment Spire of Notre Dame cathedral collapses #NotreDame https://t.co/3mWYOktnuX pic.twitter.com/T4fTKqwBy5

Un istoric francez a declarat că asistăm la prăbușirea „celui mai vizitat monument istoric din lume”.

Philippe Villeneuve, arhitectul șef care conduce lucrările de reastaurare, a declarat: „E o catastrofă. Plâng. Nu puteam să-mi imaginez așa ceva. La ora când s-a declanșat incendiul niciun muncitor nu mai era pe șantier”.

Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum din acoperișul catedralei ies flăcări mari și fum.

Clădirea a fost evacuată, iar în zonă a fost stabilit un perimetru de siguranță, în timp ce numeroase echipaje de pompieri au intervenit la fața locului.

Conform autorităților, nu sunt victime. Nimeni n-a fost rănit sau intoxicat cu fum, dat fiind faptul că nimeni nu era pe acoperiș în momentul producerii incendiului.

Primarul Parisului, Anne Hidalgo, vorbește de un teribil incendiu, în timp ce președintele Emmanuel Macron și-a anulat o întâlnire oficială, urmând să facă declarații despre acest incendiu.

Fires coming out of the #Notre_Dame cathedral. pic.twitter.com/zTxnf75nOS

— Firas El Echi (@FirasElEchi10) April 15, 2019