Oamenii au început să plângă și să cânte în fața catedralei cuprinse de flăcări. Se știe, pentru catolici este Săptămâna Mare, iar Catedrala Notre Dame era un simbol al orașului, al creștinismului, al culturii europene.

Oamenii asistau consternați cum un simbol cu peste 850 de ani vechime arde și se prăbușește în fața lor. Figurile lor trădau durerea și consternarea. Într-un superb gest de solidaritate în fața dezastrului și al durerii, oamenii prezenți acolo au început să cânte. Intonau cântece religioase. Cu lacrimi în ochi și îngenuncheați, oamenii s-au rugat într-un glas pentru a se salva ce s-o mai putea salva din acest monument.

Parisians sing as their beautiful cathedral tragically burns. What an awful day for the City of Lights #NotreDame pic.twitter.com/6qYtR2z1w0

