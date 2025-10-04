Cuprins:
Primele imagini cu moneda
Trezorierul american Brandon Beach a publicat vineri, 3 octombrie 2025, pe rețeaua X primele imagini cu designurile preliminare. Acestea arată chipul lui Trump pe o parte a monedei, iar pe cealaltă parte, o imagine în care ridică pumnul în fața drapelului american, însoțită de cuvintele „fight, fight, fight” („luptă, luptă, luptă”).
„Nu sunt știri false aici. Aceste prime schițe care onorează ziua de naștere a Americii și @POTUS sunt reale”, a scris Beach în postare.
El a adăugat că mai multe detalii vor fi oferite după încheierea blocajului guvernamental din Statele Unite: „Aștept cu nerăbdare să împărtășesc mai multe, odată ce se termină shutdown-ul obstrucționist al guvernului american”.
Controverse legale privind designul
Deși Trezoreria a confirmat că schițele sunt autentice, nu există încă o decizie finală privind designul sau dacă moneda va fi bătută efectiv. CNN notează că legea americană prevede că un președinte poate apărea pe o monedă doar la cel puțin doi ani după moartea sa.
Singura excepție a fost în 1926, când președintele Calvin Coolidge, aflat încă în viață, a fost reprezentat pe o monedă jubiliară de jumătate de dolar, emisă pentru a marca 150 de ani de la independența Statelor Unite.
Decizia de a include chipul lui Trump pe moneda aniversară este una care ar putea stârni dezbateri aprinse, mai ales pentru că Trump și-a construit imaginea pe mesaje naționaliste și pe promisiuni de a „face America măreață din nou”. Apariția expresiei „fight, fight, fight” pe un simbol oficial ar putea fi interpretată drept o continuare a discursului său combativ.
Moneda este gândită pentru a coincide cu celebrarea celor 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, un moment istoric care va fi marcat în 2026 prin mai multe evenimente oficiale.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.