Primele imagini cu moneda

Trezorierul american Brandon Beach a publicat vineri, 3 octombrie 2025, pe rețeaua X primele imagini cu designurile preliminare. Acestea arată chipul lui Trump pe o parte a monedei, iar pe cealaltă parte, o imagine în care ridică pumnul în fața drapelului american, însoțită de cuvintele „fight, fight, fight” („luptă, luptă, luptă”).

Donald Trump ar putea apărea pe o monedă de 1 dolar, emisă la 250 de ani de la Independența SUA. Foto: Trezorierul american Brandon Beach / X

„Nu sunt știri false aici. Aceste prime schițe care onorează ziua de naștere a Americii și @POTUS sunt reale”, a scris Beach în postare.

El a adăugat că mai multe detalii vor fi oferite după încheierea blocajului guvernamental din Statele Unite: „Aștept cu nerăbdare să împărtășesc mai multe, odată ce se termină shutdown-ul obstrucționist al guvernului american”.

Controverse legale privind designul

Deși Trezoreria a confirmat că schițele sunt autentice, nu există încă o decizie finală privind designul sau dacă moneda va fi bătută efectiv. CNN notează că legea americană prevede că un președinte poate apărea pe o monedă doar la cel puțin doi ani după moartea sa.

Singura excepție a fost în 1926, când președintele Calvin Coolidge, aflat încă în viață, a fost reprezentat pe o monedă jubiliară de jumătate de dolar, emisă pentru a marca 150 de ani de la independența Statelor Unite.

Decizia de a include chipul lui Trump pe moneda aniversară este una care ar putea stârni dezbateri aprinse, mai ales pentru că Trump și-a construit imaginea pe mesaje naționaliste și pe promisiuni de a „face America măreață din nou”. Apariția expresiei „fight, fight, fight” pe un simbol oficial ar putea fi interpretată drept o continuare a discursului său combativ.

Moneda este gândită pentru a coincide cu celebrarea celor 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, un moment istoric care va fi marcat în 2026 prin mai multe evenimente oficiale.