„Sunt atât de dezamăgit”

Însă unele conflicte rămân nerezolvate, inclusiv cel dintre Rusia şi Ucraina. Referindu-se la întâlnirea pe care o preconiza între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin, el a declarat: „Dar singurul mod în care putem face asta este prin forţă. Adică, dacă am fi slabi, nici măcar nu mi-ar răspunde la telefon”, a susţinut el.

„Sunt atât de dezamăgit de preşedintele Putin”, a mărturisit Trump. „Am spus că am crezut că va termina cu acest lucru. Ar fi trebuit să termine războiul ăla într-o săptămână. Şi i-am spus, ştii, nu arăţi bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Eşti un tigru de hârtie!” – a repetat Trump cuvinte pe care le-a mai spus şi altădată.

Kreminul s-a supărat pe Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, într-un interviu pentru RBC, în urmă cu o săptămână, că Rusia nu este un „tigru de hârtie”, așa cum a afirmat președintele american Donald Trump, ci un urs – simbolul tradițional al țării – și că „nu există urși de hârtie”, relatează agenția rusă de presă TASS.

„Rusia nu este un tigru. Rusia nu este nicidecum un tigru. Țara noastră este mai degrabă asociată cu un urs, iar Rusia este un urs adevărat. Nu există urși de hârtie, iar Rusia este un urs adevărat”, a subliniat Dmitri Peskov.

„(Președintele rus Vladimir) Putin l-a descris în repetate rânduri și cu diverse ocazii pe ursul nostru. Nu este nimic bazat pe hârtie aici. Rusia își menține rezistența, Rusia menține stabilitatea macroeconomică”, a adăugat Dmitri Peskov.

Declarațiile au venit după ce Trump a criticat armata rusă, susținând că „Rusia a luptat timp de trei ani și jumătate un război pe care o adevărată putere militară l-ar fi câștigat într-o săptămână”. În opinia sa, acest fapt face ca Rusia să pară un „tigru de hârtie”.

„Rusia a luptat fără țintă trei ani și jumătate un război pe care o putere militară reală ar fi trebuit să-l câștige în mai puțin de o săptămână. Asta nu o distinge pe Rusia. De fapt, o face să arate foarte mult ca un «tigru de hârtie»”, a declarat Donald Trump.









