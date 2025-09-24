„Rusia nu este un tigru. Rusia nu este nicidecum un tigru. Țara noastră este mai degrabă asociată cu un urs, iar Rusia este un urs adevărat. Nu există urși de hârtie, iar Rusia este un urs adevărat”, a subliniat Dmitri Peskov.

„(Președintele rus Vladimir) Putin l-a descris în repetate rânduri și cu diverse ocazii pe ursul nostru. Nu este nimic bazat pe hârtie aici. Rusia își menține rezistența, Rusia menține stabilitatea macroeconomică”, a adăugat Dmitri Peskov.

El a recunoscut totuși că economia rusă resimte tensiuni, generate de sancțiuni, restricții și turbulențele economice globale.

Declarațiile au venit după ce Trump a criticat armata rusă, susținând că „Rusia a luptat timp de trei ani și jumătate un război pe care o adevărată putere militară l-ar fi câștigat într-o săptămână”. În opinia sa, acest fapt face ca Rusia să pară un „tigru de hârtie”.

„Rusia a luptat fără țintă trei ani și jumătate un război pe care o putere militară reală ar fi trebuit să-l câștige în mai puțin de o săptămână. Asta nu o distinge pe Rusia. De fapt, o face să arate foarte mult ca un «tigru de hârtie»”, a declarat, marți, Donald Trump.

Trump a evidențiat și costurile economice ale războiului pentru Moscova, afirmând că populația resimte lipsuri și cozi uriașe la benzină, în timp ce mare parte din resurse sunt direcționate către războiul cu Ucraina.

„Ucraina are un spirit extraordinar, devine tot mai puternică și ar putea nu doar să-și recucerească teritoriile, ci poate chiar să meargă mai departe”, a spus Donald Trump.

În același mesaj, liderul american a adăugat: „Putin și Rusia se află într-o mare criză economică, acesta este momentul ca Ucraina să acționeze. Le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO, pentru ca NATO să le folosească după cum dorește. Mult noroc tuturor!”.

