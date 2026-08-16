George Smyth, student la geologie la Universitatea din Bristol, era dispărut de nouă luni, de atunci de când făcea excursii în munții de la noi din țară și nu a mai fost găsit atunci, deși a fost căutat mult timp.

Familia lui George Smyth: Vestea este incredibil de dureroasă, dar tortura așteptării s-a terminat

Sâmbătă, poliția din Avon și Somerset a anunțat că un trup neînsuflețit găsit într-o zonă din România este considerat a fi al lui Smyth.

Familia acestuia a fost informată și beneficiază de sprijinul unui ofițer special desemnat pentru legătura cu familia, a precizat poliția.

„Suntem cu toții devastați de moartea lui George. A fost cel mai bun dintre noi și le lipsește profund fraților săi mai mici, familiei și prietenilor.

Dorim să le mulțumim salvatorilor montani de la Salvamont, care au muncit neobosit încă din noiembrie pentru a-l căuta pe George, în ciuda condițiilor extrem de dificile și adesea periculoase. Sunt o echipă extraordinară și au păstrat permanent legătura cu noi, ajutându-ne enorm în această perioadă cumplită”, a transmis familia lui Smyth.

În prezent, se fac demersuri pentru repatrierea trupului lui Smyth în Marea Britanie după efectuarea identificării oficiale.

„Dorim, de asemenea, să le mulțumim poliției din Avon și Somerset și Universității din Bristol, care au făcut tot posibilul pentru a încerca să-l găsească pe George și pentru a ne sprijini familia.

Deși această veste este extrem de dureroasă, chinul așteptării a luat în sfârșit sfârșit, iar acum ne putem concentra asupra aducerii lui George acasă și a despărțirii de el. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce încercăm să ne împăcăm cu această pierdere”, a mai transmis familia.

Studentul, originar din Newport, în Shropshire, ar fi plecat în noiembrie 2025 din Poiana Brașov spre Bran. A ajuns în zona Țigănești, de unde a apelat serviciile de urgență pentru a cere ajutor.

La momentul respectiv, salvatorii au spus că se afla într-o „zonă montană foarte izolată și greu accesibilă”, iar condițiile meteorologice erau extrem de severe, cu vânt puternic, ninsori abundente și ceață densă.

Cadavrul tânărului de 18 ani, găsit de doi ciobani

Vineri, părţi din scheletul unui om au fost descoperite de doi ciobani în Munţii Bucegi, a anunțat Poliția din Brașov, existând indicii conform cărora acestea aparţin tânărului britanic dat dispărut.

„La faţa locului s-au deplasat, de îndată, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Bran, împreună cu un tehnician criminalist din cadrul Poliţiei Municipiului Codlea, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi pentru a stabili eventuale circumstanțe în care a survenit decesul”, a transmis, vineri, Poliţia Braşov.

În urma investigațiilor, polițiștii au găsit asupra osemintelor mai multe documente personale aparținând tânărului britanic.

Deși trupul său a fost localizat de-abia acum, Salvamont Brașov confirmă că au efectuat numeroase căutări în lunile anterioare, inclusiv în zonele adiacente, însă acestea au fost îngreunate de stratul gros de zăpadă din iarnă.

„Tânărului i s-a indicat să se întoarcă spre Cabana Mălăiești. La ultima discuție, coordonatele arătau că se afla pe traseul corect spre cabană. Ce s-a întâmplat ulterior acestei ultime comunicări nu poate fi stabilit, în acest moment. Din acest motiv, nu dorim să formulăm presupuneri cu privire la deplasarea ulterioară a tânărului sau la circumstanţele care au condus la producerea tragediei”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov.

Descoperirea a fost făcută de doi ciobani din zonă, Sorin și Sorinel, a căror implicare a fost apreciată de meteorologul Radu Manta, care a anunțat vestea pe Facebook.

„A fost găsit tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi încă din iarnă, în zona Valea Gaura, fiind identificate rămășițele pământești. Un mare respect și mii de mulțumiri băieților Sorin și Sorinel! Acești ciobani, oameni inimoși din Bucegi, au dovedit încă o dată ce înseamnă seriozitatea și cunoașterea muntelui”, a scris acesta.

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