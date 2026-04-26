Salvamontiștii au evaluat sâmbătă situația din teren

Echipele de salvamontiști au efectuat sâmbătă, 25 aprilie 2026, o nouă misiune de patrulare în zona Valea Mălăiești, încercând să ajungă ulterior către Valea Țigănești. Scopul a fost evaluarea situației din teren și stabilirea condițiilor pentru reluarea căutărilor.

„Din păcate, situația din teren rămâne în continuare dificilă. Stratul de zăpadă este încă foarte mare, puternic umezit și instabil, iar în anumite zone deplasarea se face extrem de greu, cu afundare de până la aproximativ un metru sau chiar mai mult”, au precizat reprezentanții Salvamont Brașov.

Autoritățile au subliniat că monitorizează constant condițiile din Munții Bucegi și că nu au abandonat operațiunea.

„Având în vedere numeroasele întrebări primite în legătură cu cazul din luna noiembrie, facem precizarea că salvatorii montani monitorizează permanent situația din teren și nu au renunțat la această acțiune de căutare”, au adăugat aceștia.

Reluarea căutărilor depinde de evoluția vremii și de modificarea stratului de zăpadă, care, în prezent, împiedică intervențiile.

„Imediat ce situația va permite, acțiunile de căutare vor fi reluate”, au transmis reprezentanții Salvamont Brașov.

Amintim că un tânăr student englez de la University of Bristol, George Smyth, în vârstă de 18 ani, a dispărut în Munții Bucegi pe 23 noiembrie 2025. Englezul venise singur la Brașov, într-o excursie. Acesta a pornit într-o călătorie prin Munții Bucegi și nu s-a mai întors.

Mesajul emoționant transmis de familia tânărului

Familia sa a transmis un mesaj emoționant prin care exprimă durerea pierderii. Părinții tânărului student nu au știut de plecarea în România. Aceștia sunt devastați de durere, însă recunosc că pentru ei, George este „pierdut” și speră să îi poată recupera trupul neînsuflețit pentru a-și putea lua „la revedere”.

„George a fost un om extraordinar de bun și altruist, extrem de loial prietenilor săi și plin de energie și entuziasm în tot ceea ce făcea. Nu vom uita niciodată personalitatea sa unică. A adus atât de mult în viețile noastre și a avut un impact asupra lumii în cei 18 ani ai săi mai mare decât reușesc mulți oameni într-o viață întreagă. (…)

Când munții care l-au luat vor fi gata să îl lase, George va fi găsit, iar noi îl vom aduce acasă pentru a ne lua rămas-bun. Până atunci, ne-ar face foarte bine să vă auzim poveștile și să împărtășim amintiri despre George”, a transmis familia tânărului, prin intermediul paginii de Facebook Newport Salop RUFC.





