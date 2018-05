Trupa The Humans a avut prima repetiție la Eurovision 2018. Astfel, reprezentanții României au urcat marți, 1 mai, pentru prima oară pe scena din Lisabona, în Portugalia.

Trupa The Humans se află în capitala Portugaliei, unde vinerea trecută, pe 27 aprilie, a fost organizată o conferinţă de presă la care au participat artiştii, regizorul show-ului ce va fi prezentat de români pe scena de la Lisabona, Petre Năstase, şi şefa delegaţiei, Iuliana Marciuc.

Iuliana Marciuc a dezvăluit că artiştii români vor participa la concertele cuprinse în programul concurenţilor la Eurovision 2018, dar şi la un eveniment special la Ambasada României din Portugalia.

The Humans vor cânta în cea de a doua semifinală Eurovision piesa “Goodbye”, pe data de 10 mai, şi intră în concurs cu numărul 2.

The Humans a pregătit un show special pentru apariția lor din Lisabona. Invitați la „Interviurile Libertatea”, trei dintre cei șase membrii au trupei ne-au oferit câteva detalii.

„Pentru show-ul din România, am mers împreună Andreea, cea care mi-a creat rochia, și am cumpărat materialele pentru că eu am și ceva la cap, am cumpărat perlele și ea a cusut în trei zile, de mână, tot ceea ce se vede. Pentru Lisabona pregătim altceva”, ne-a povestit Cristina Caramarcu, completată de Adi Tetrade, toboșarul trupei.