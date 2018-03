A visat să devină polițistă sau să conducă mari companii, însă în final a reușit în muzică, devenind vocea care va reprezenta România în competiția internațională Eurovision 2018. Cristina Caramarcu este vocea sexy a trupei The Humans, cea trimisă de publicul român să evolueze pe scena de la Lisabona și să facă o figură frumoasă pentru țara noastră. Cristina a acceptat să-și deschidă sufletul pentru cititirorii Libertatea, să vorbească deschis despre viața ei dinainte și după competiția pentru Eurovision, dar mai ales să dezvăluie câteva secrete din show-ul pe care trupa îl pregătește alături de cei care pun umărul în aceste săptămâni pentru ca România să se prezinte așa cum trebuie în fața Europei.

Originară din Tecuci, Cristina Caramarcu provine dintr-o familie în care muzica s-a mâncat pe pâine. Tatăl este, la rândul său, muzician, iar mama Cristinei a cântat în tinerețe, fiind cea care i-a dat imboldul de a încerca muzica. Dar de cântat ”pe bune”, Cristina spune că a început să facă asta abia pe la 25 de ani.

Cum în muzică a debutat relativ târziu, Cristina spune că a visat să fie polițistă, însă crede că ar fi picat la proba medicală din cauza miopiei. A sperat apoi să devină psiholog sau să conducă mari companii.

”M-am gândit să fac multe. Să fiu gimnastă, am făcut gimnastică de performanță la Onești. Am făcut liceul teoretic, chimie-biologie, am vrut să dau la Academia de Poliție, unde n-aș fi trecut de proba medicală niciodată din cauza miopiei. Am terminat Psihologie-Sociologie, fără nicio legătură cu ceea ce voiam să fac. Din timpul facultății am început să muncesc pentru o companie de telecomunicații italiană, unde treptat am ocupat postul de director departament operatori. S-a închis fix în momentul în care am decis că vreau să fac o școală de muzică pe bune. Mi-a ieșit cu ce mi-a plăcut cel mai mult. Cu muzica”, povestește Cristina.