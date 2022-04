Peste 500 de răniți se află în uzina Azovstal, ultima redută controlată de apărătorii ucraineni după ce orașul-port de la Marea Azov a fost încercuit complet de forțele armate ale Rusiei încă de pe 5 martie.

În urma atacului, s-a prăbușit o parte din spațiile echipate pentru spital. Sala de operații a fost distrusă, „ceea ce face imposibilă acordarea de asistență medicală răniților”.

„Toată noaptea, asupra spitalului militar de campanie, situat pe teritoriul uzinei și unde sunt tratați soldați și civili răniți, rușii au expediat masiv bombe. Au distrus buncărul de beton, dar au continuat să bombardeze fără milă ruinele, cu artileria navală. Militari care erau deja răniți au murit”, se arată în informarea batalionului Azov.

