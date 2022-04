LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 65 | Explozii puternice la Kiev, în timpul vizitei secretarului general al ONU. Rusia respinge crearea unui coridor umanitar pentru cei baricadaţi în Azovstal

Oficialii ucraineni au condamnat atacul Rusiei de joi seară cu rachete asupra Kievului, care a avut loc în timp ce secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, își încheia vizita în capitala ucraineană, relatează CNN.

„Astăzi, imediat după încheierea discuțiilor noastre de la Kiev [cu Antonio Guterres], rachete rusești au zburat asupra orașului. 5 rachete. Acest lucru spune multe despre adevărata atitudine a Rusiei față de instituțiile globale, despre eforturile conducerii ruse de a umili ONU și tot ceea ce reprezintă organizația. Și, prin urmare, necesită un răspuns adecvat și puternic”, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în mesajul său video din fiecare zi.

„Loviturile cu rachete rusești asupra Ucrainei – asupra Kievului, Fastivului, Odesei și a altor orașe – dovedesc încă o dată că nu ne putem relaxa încă, nu putem crede că războiul s-a terminat. Trebuie să luptăm în continuare, trebuie să-i alungăm pe ocupanți”, a mai spus Zelenski.

Premierul ucrainean, Denys Shmyhal, a scris, într-un mesaj publicat pe Twitter: „În timpul întâlnirii cu Antonio Guterres la Kiev, am auzit explozii. Rusia a lansat un atac cu rachete asupra capitalei. Sunt sigur că un astfel de comportament sfidător al ocupanților va fi evaluat în mod corespunzător de către secretarul general al ONU. Războiul din Ucraina este un atac la adresa securității mondiale!”.

During the meeting with @antonioguterres in #Kyiv, we heard explosions, russia launched a missile strike on the capital. I am sure that such defiant behavior of the occupier will be assessed properly by the @UN Secretary-General. War in #Ukraine is an attack on world security!