Tudorel Toader se întâlnește cu sindicalişti din Penitenciare. Preşedintele FSANP: Nu îşi face, practic, treaba

“Deşi ministrul a anunţat o întâlnire cu organizaţiile sindicale reprezentative, pe noi nu ne primeşte, (…) noi suntem cei care i-au cerut demisia, pentru că nu îşi face, practic, treaba. Nu şi-a făcut treaba nici în ceea ce priveşte modernizarea penitenciarelor, nu şi-a făcut treaba nici în ceea ce priveşte relaţia cu personalul şi a blocat aproape toate proiectele de modernizare care ar fi putut schimba cumva faţa sistemului penitenciar”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu.

Acesta a susţinut că problema orelor suplimentare neplătite rămâne nerezolvată.

“Acum şase luni promitea că în două săptămâni problema va fi rezolvată. Şi în acest moment avem peste un milion de ore suplimentare neplătite. Pentru viitor, este posibil ca acestea să se plătească, pentru că noi am fost în Parlament, nu pentru că ministrul Justiţiei a făcut ceva. Este unul dintre motivele pentru care cerem demisia ministrului (…) şi e un motiv serios, pentru că dincolo de faptul că am primit sau nu o creştere salarială, aici e vorba de o datorie, noi nu vrem să ne dea ceva în plus, noi vrem să ne dea banii noştri, practic. Sunt bani munciţi, orele alea, dacă le transformăm în vieţi, oamenii ăia au stat câteva vieţi închişi”, a arătat Dumitraşcu.

Preşedintele FSANP a adăugat că subiectul discuţiilor de joi este reprezentat de statutul poliţistului din penitenciare, care a fost şi pe agenda discuţiilor între FSANP şi MJ.

“E o iniţiativă pe care noi am tot insistat să se aprobe. Ministrul Justiţiei a discutat cu noi, a respins majoritatea propunerilor, după care a anunţat că are un acord cu sindicatele, evident că l-am somat public să retragă această afirmaţie, pentru că nu avem un acord cu Ministerul Justiţiei”, a precizat Dumitraşcu.