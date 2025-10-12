Un tunel de lux care divizează Salzburgul

Omul de afaceri de 82 de ani, Wolfgang Porsche, președintele Consiliului de Supraveghere Porsche și moștenitor al celebrei dinastii auto, a primit autorizația de a construi un tunel sub dealul Kapuzinerberg, menit să lege garajul vilei sale de o parcare municipală din centrul orașului. Asta pentru că nu mai vrea să stea în trafic atunci când merge în centrul orașului.

Locuitorii au reacționat vehement: peste 20.000 de semnături au fost adunate într-o petiție care denunță „tratamentul preferențial acordat super-bogaților” și „simbolul nedreptății sociale”. În ciuda protestelor, lucrările pregătitoare au început deja.

Miliardarul Porsche a propus acest tunel privat pentru a evita urcarea drumului dealului până la vila sa de lux în timpul iernii. Orice mașină ar avea probleme în a urca acest drum abrupt și îngust, mai ales iarna.

Wolfgang Porsche (stânga), președintele Consiliului de Supraveghere al Porsche AG, stă lângă pilotul australian de curse Mark Webber (dreapta) în Porsche-ul 956 nr. 1 Roadster. Foto: Hepta.

„Un simbol al privilegiilor ultra-bogaților”

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Proiectul a fost aprobat în 2024 de consiliul local din Salzburg, în ciuda opoziției Verzilor și a Partidului Comunist.

Tunelul privat, lung de 500 de metri, ar urma să traverseze terenuri publice și o zonă naturală protejată, cu o taxă plătită orașului de doar 48.000 de euro.

„Nu vrem ca miliardarul Porsche să sape în deal pentru a accesa garajul său privat folosind proprietatea publică”, scriu semnatarii petiției.

Viceprimarul Kay-Michael Dankl a declarat pentru The Guardian că afacerea „a subminat încrederea oamenilor în statul de drept” și a întărit percepția că „există o regulă pentru bogați, alta pentru săraci”.

Wolfgang Porsche, miliardarul care își construiește tunel pe sub o zonă protejată din Salzburg. Foto: Hepta

„40.000 e pur și simplu ieftin pentru un tunel privat…”, a scris un austriac pe rețelele de socializare.

„Banii conduc lumea”, „Nu ar trebui să existe miliardari într-o democrație”, „Cum poți să profanezi așa un oraș frumos?”, „Acum bogații sapă prin munți. O lume tristă”, sunt doar câteva din comentariile austriecilor de rând.

O legătură controversată: vila lui Stefan Zweig

Vila în cauză, cunoscută sub numele de „Paschinger Schlössl”, are o istorie aparte.

În 1917, scriitorul austriac Stefan Zweig a cumpărat casa, descriind-o drept „romantică, impracticabilă” și „inaccesibilă mașinilor”.

Acolo, Zweig a scris opere fundamentale precum „Lumea de ieri”, evocând locul ca pe un „deal împădurit, aproape ca un ultim val alpin, unde pentru a ajunge se urcă o străveche urcare de peste o sută de trepte”.

În 1934, forțat de ascensiunea nazismului, autorul evreu a părăsit Austria.

Ironia istoriei face ca, un secol mai târziu, vila sa să fie deținută de nepotul celui care a proiectat Volkswagen Beetle pentru Hitler, Ferdinand Porsche.

Wolfgang Porsche și „peștera cu mașini”

Magnatul auto a cumpărat proprietatea în 2019 pentru aproximativ 9 milioane de euro, alături de partenera sa, prințesa Gabriele zu Leiningen (Inaara Begum), fosta soție a Aga Khan.

Recomandări Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Renovările au transformat complet clădirea din secolul al XVII-lea, incluzând un garaj subteran pentru opt mașini.

Inițial, Porsche a propus un lift privat până la vilă, dar după respingerea proiectului, a venit cu ideea tunelului.

Noul drum ar urma să pornească dintr-o parcare municipală din centrul istoric, parte a sitului UNESCO, și să ajungă direct sub proprietatea sa.

„Nimeni nu va trebui să vadă tunelul”

Primarul social-democrat Bernhard Auinger, fost angajat al companiei Porsche timp de 27 de ani, a declarat că are „puțină influență asupra unui proiect moștenit”, dar a recunoscut că „optica ar putea fi mai bună”.

„Nimeni nu va trebui să vadă tunelul sau măcar să fie conștient de existența sa”, a spus el presei locale.

„Dacă tunelul este în concordanță cu vremurile și justificabil din punct de vedere moral, este treaba altora să judece”.

Însă pentru mulți locuitori, ideea unui miliardar care sapă un munte istoric pentru confort personal rămâne inacceptabilă.

Activista ecologistă Ingeborg Haller a declarat: „Ceea ce i-a îngrozit pe oameni este faptul că unei persoane private i se permite să sape muntele pentru propriul său câștig”.

Proteste și ironii în orașul lui Mozart

În semn de protest, un grup de ecologiști a organizat „Festivalul Tunelului Porsche”, afișând bannere cu sloganul: „Și Porsche a spus: să fie o gaură”.

Deși opoziția publică este puternică, autoritățile din Salzburg au anunțat că proiectul va merge mai departe, considerând că „tunelul reduce traficul de suprafață” și „nu afectează peisajul istoric”.

Pentru mulți însă, imaginea rămâne simbolică: un miliardar care deschide o cale subterană spre lux, chiar sub locul unde Stefan Zweig scria despre umanism, modestie și pierderea valorilor din Europa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE