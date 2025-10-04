Apelul la 112 a venit la miezul nopții

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, apelul la numărul de urgență a fost făcut în jurul orei 00.10, un membru al grupului reușind să transmită coordonatele GPS.

„Un apel 112, ora 00.10, anunța faptul că patru cetățeni polonezi au rămas blocați în zona montană, la o altitudine de 1.900 – 2.000 de metri, într-un gol alpin, zona numită Plaiul Muierii. În urma apelului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara a activat echipa de intervenție montană din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Lupeni”, a transmis instituția.

Jandarmii montani din Hunedoara și Vâlcea au pornit imediat spre zona indicată, alături de un echipaj din cadrul Salvamont Parâng.

Operațiunea de salvare s-a încheiat la ora 5 dimineața

Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, intervenția s-a desfășurat în condiții foarte dificile: noapte, temperaturi scăzute și strat gros de zăpadă.

„Cinci ore de intervenție, noapte, frig și zăpadă adâncă – dar final fericit! Patru turiști polonezi, blocați în zăpadă la peste 1.900 m altitudine, au fost salvați de salvamontiștii din Parâng împreună cu jandarmii montani din Vâlcea și Hunedoara”, au transmis jandarmii vâlceni pe pagina lor de Facebook.

După aproape două ore de căutări, echipele de salvare au ajuns la turiști, care nu prezentau semne de hipotermie și nu au avut nevoie de asistență medicală.

După ce au fost găsiți, turiștii și salvatorii au început coborârea spre Petroșani, într-o zonă dificilă, cu vânt puternic și zăpadă adâncă. Intervenția s-a încheiat cu succes în jurul orei 05.00.

„Salvatorii și cei patru turiști au început deplasarea în siguranță spre Petroșani, intervenția fiind finalizată cu succes în jurul orelor 05.00”, a precizat Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara.

Zona Plaiul Muierii, situată la granița dintre județele Hunedoara, Vâlcea și Alba, este cunoscută pentru traseele sale montane spectaculoase, dar și pentru dificultatea de orientare în condiții de iarnă sau ceață. Jandarmii recomandă turiștilor să evite deplasările pe timp de noapte, să verifice prognoza meteo înainte de drumeții și să anunțe autoritățile dacă pornesc pe trasee montane izolate.

