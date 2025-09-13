Dezvăluiri în cazul asasinării lui Charlie Kirk: ce tip de armă a folosit atacatorul

Este vorba despre o pușcă cu acțiune manuală, cu repetiție și închizător rotativ (Bolt-Action-Gewehr). Agentul FBI Robert Bohls a descris-o drept „o pușcă cu repetiție de înaltă performanță”.

Ce tip de armă a folosit atacatorul care l-a omorât pe Charlie Kirk

O caracteristică tipică a acestor puști cu acțiune este închizătorul lor rotativ (bolt). Pentru a reîncărca, mânerul închizătorului se rotește manual și se trage înapoi printr-o mișcare de răsucire.

Când trăgătorul se reîncarcă după un foc, tubul cartușului gol este aruncat afară din cameră, în timp ce un nou cartuș este introdus din magazia atașată.

Foto: Shutterstock

Mișcarea de rotație diferențiază închizătorul rotativ de cel liniar, la care mânerul se trage în linie dreaptă în direcția trăgătorului.

Din cauza acestei acțiuni rotative, reîncărcarea durează ceva mai mult la armele cu închizător rotativ.

Atacatorul a folosit o pușcă cu repetiție Mauser

Recomandări Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României

Potrivit New York Times, care citează surse din poliție, arma ar fi un model mai vechi produs de firma germană Mauser. Alte surse media americane vorbesc despre o pușcă Mauser cu repetiție, de import, calibrul .30-06.

Tot New York Times, citând anchetatorii, relatează că au fost găsite și mai multe cartușe, inclusiv unul gol în țeava armei.

Surse citate de Reuters au declarat că muniția prezintă și gravuri, a căror semnificație este încă analizată.

Armata germană a fost echipată, în perioada Imperiului German (1871–1918), printre altele, cu puști de infanterie Mauser.

În Primul Război Mondial (1914–1918), puștile cu repetiție au fost arma standard pentru mai multe puteri beligerante (Imperiul German, Imperiul Britanic, Statele Unite ale Americii).

Și în Al Doilea Război Mondial au fost folosite puști Mauser. Potrivit New York Times, acestea au fost importate în număr mare în SUA, însă cu un alt calibru decât arma descoperită acum de anchetatori.

Arma cu care a fost omorât Charlie Kirk, precizie mare și discreție ridicată

Există însă și variante mai noi, care pot fi echipate cu diverse tipuri de optică, lunete și amortizoare de sunet.

O fotografie ce arată presupusa armă cu care a fost omorât Charlie Kirk sugerează că este vorba de o variantă modernă, dotată cu lunetă.

Astăzi, puștile cu repetiție sunt populare mai ales printre vânători, sportivi trăgători și lunetiști, în special datorită preciziei focurilor individuale, avantaj datorat țevii fixe a armei.

Și în cazul atentatului împotriva lui Kirk, atacatorului i-a fost suficient un singur foc pentru a-l răni mortal pe activist.

După asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, un suspect a fost reținut.