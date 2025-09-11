FBI cere ajutorul publicului

Biroul FBI din Salt Lake City solicită ajutorul publicului pentru identificarea unei „persoane de interes”. Autoritatea pentru Siguranță Publică din Utah a postat pe rețeaua X: „Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu împuşcarea mortală a lui Charlie Kirk la Universitatea Utah Valley”.

Nu se menționează dacă acesta este sau nu suspectul principal în uciderea lui Charlie Kirk. Bărbatul poartă blugi, o șapcă, ochelari de soare, și o bluză neagră cu steagul Statelor Unite. El

Foto: FBI / Utah Public Safety.

În urmă cu câteva ore, într-o conferință de presă, agentul special FBI Robert Bohls a anunțat că arma crimei a fost recuperată. Este vorba despre o pușcă, găsită într-o zonă împădurită unde a fugit atacatorul. Bohls a mai precizat că anchetatorii au colectat și alte probe importante, inclusiv amprente.

Președintele Donald Trump a anunțat că îi va acorda post-mortem lui Kirk Medalia Libertății. Trump a declarat: „Charlie Kirk este de neînlocuit. Era unic, după cum ştiţi cu toţii, la fel ca şi mine, era un om unic, dar vom face tot ce putem”. Președintele a menționat că va discuta cu familia lui Kirk și a descris-o pe soția acestuia, Erika, drept „o femeie minunată”.

Recomandări Putin transmite un mesaj clar lui Trump, Europei și Ucrainei: războiul se va încheia doar în condițiile dictate de el

Avertisment pentru străinii care râd de moartea lui Kirk

Christopher Landau, secretar adjunct al Departamentului de Stat, a emis un avertisment neobișnuit. El a promis „să ia măsuri” împotriva străinilor care „iau în derâdere” moartea lui Kirk pe internet. Landau a postat: „Am fost dezgustat să văd că unii utilizatori de pe reţelele sociale laudă, judecă, sau tratează cu uşurinţă acest eveniment şi am dat instrucţiuni oficialilor noştri consulari să ia măsurile corespunzătoare. Vă rog să nu ezitaţi să-mi semnalizaţi astfel de comentarii ale străinilor, astfel încât Departamentul de Stat să poată proteja poporul american”.

Oficialul nu a specificat la ce grup se referă prin termenul „străini” sau ce ar putea implica concret „luarea de măsuri”. Rămâne neclar dacă aceste acțiuni ar putea include expulzarea. Investigația FBI continuă, iar publicul este încurajat să ofere orice informații relevante pentru identificarea persoanei suspecte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE