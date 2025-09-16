Procurorul solicită decizia capitală bazându-se pe dovezi și pe natura infracțiunii

În Provo, stat situat în statul Utah, aproape de locul tragediei, procurorul local a anunțat într-o conferință de presă inculparea lui Robinson și intenția de a solicita pedeapsa cu moartea. Acesta urmează să apară în fața instanței pentru prima audiere în doar câteva ore.

Procurorul districtual al comitatului Utah, Jeffrey Gray, a declarat într-o conferință de presă că biroul său a depus marți șapte capete de acuzare împotriva lui Tyler Robinson, inclusiv crimă agravată, obstrucționarea justiției pentru eliminarea probelor și manipularea martorilor, pentru că i-a cerut colegului său de cameră să șteargă mesajele care îl implicau.

Jeffrey Gray a declarat că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „în mod independent, bazându-se exclusiv pe dovezile disponibile, pe circumstanțele și natura infracțiunii”.

Charlie Kirk a fost ucis cu un glonț tras în gât

Tânărul a fost reținut la 33 de ore după atac, după ce propriul său tată l-a recunoscut în imaginile difuzate de poliție și l-a denunțat. Deși refuză să coopereze cu autoritățile, probele ADN prelevate de la fața locului corespund cu ale lui Robinson, a precizat luni Kash Patel.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Directorul FBI a menționat și existența unui bilet găsit înainte de crimă, în care suspectul ar fi scris: „Am ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face”.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost ucis miercuri cu un glonț tras în gât, în timp ce modera o dezbatere într-un campus universitar din Utah. Moartea sa a adus din nou în atenție adâncile diviziuni politice din SUA.

Kirk era o voce proeminentă a dreptei americane, cunoscut pentru milioanele de urmăritori de pe rețelele sociale și pentru prelegerile susținute în universități, prin care promova ideile naționaliste, creștine și tradiționaliste, precum și sprijinul ferm pentru Donald Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE