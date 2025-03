„«Neptun lung» a fost folosit și testat cu succes în luptă. Este o nouă rachetă ucraineană, o lovitură precisă. Raza sa de acțiune este de 1.000 de kilometri”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram, fără a oferi detalii despre ținta atacată.

Potrivit postului ucrainean de televiziune Kanal 24, racheta a fost folosită într-un atac care a vizat vineri rafinăria din Tuapse, un oraș situat pe malul Mării Negre, la 550 de kilometri în linie dreaptă de zona de luptă din Ucraina. Rafinăria era încă în flăcări sâmbătă, la o zi după atac.

Meanwhile, in the Russian town of Tuapse, the oil refinery has been burning spectacularly for the second consecutive day. Judging by the footage, compared to yesterday, the fire has expanded its reach and is now engulfing other tanks. pic.twitter.com/hXo9Sc3L6X