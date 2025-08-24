Atacul cu dronă asupra centralei nucleare din Kursk a avariat un transformator auxiliar şi a provocat un incendiu stins rapid. Nu au fost victime, unul dintre reactoare a redus funcţionarea, iar nivelul radiaţiilor a rămas normal. „Nivelul de radiaţii pe situl industrial al centralei nucleare din Kursk şi în împrejurimi nu s-a modificat şi corespunde nivelurilor normale”, au spus rușii.

Iar pe coasta Mării Baltice, 10 drone interceptate în portul Ust-Luga, lângă Sankt Petersburg, au provocat un incendiu într-un terminal petrolier al grupului rus Novatek.

Autorităţile ruse au anunţat că au doborât drone ucrainene în mai multe regiuni, inclusiv zone aflate departe de front, precum Sankt Petersburg şi Volga.

Putin a acuzat Kievul încă din august 2024 că vrea să lovească centrala situată în regiunea Kursk, aflată atunci sub ofensiva ucraineană. Forţele ruse au recucerit-o în primăvară. Iar AIEA a avertizat încă de la începutul războiului asupra riscului unei catastrofe nucleare, mai ales la centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina, aflată sub ocupaţie rusă din martie 2022.

Rusia a declanșat războiul din Ucraina în februarie 2022 şi acum controlează aproximativ 20% din țara condusă de Volodimir Zelenski, inclusiv Crimeea, peninsula anexată în 2014.

Speranţele că Donald Trump va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad pe zi ce trece. Trump a recunoscut deja că Putin ar putea să refuze un acord de pace. Amintim că, pe 15 august, cei doi au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Negocierile au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.

După câteva zile, agenția Reuters a transmis condițiile puse de Putin pentru încetarea războiului: Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas din est, să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO, să rămână neutră şi să ţină trupele occidentale în afara ţării. Zelenski a refuzat să cedeze teritorii.

