Condițiile puse de Vladimir Putin pentru încheierea războiului din Ucraina, anunțate de la vârful Kremlinului

Ce vrea Putin de la Ucraina

Sursele au susținut că la summitul din Alaska au existat discuţii concrete între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, iar președintele rus s-a arătat disponibil la concesii. „Putin este pregătit pentru pace, pentru compromis. Acesta este mesajul transmis lui Trump”, a susținut una dintre persoane.

După negocierile cu Trump, Putin a făcut compromisuri faţă de cererile teritoriale formulate în iunie 2024, când cerea Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică drept parte a Rusiei: Doneţk şi Luhansk în est – care formează Donbasul – plus Herson şi Zaporojie în sud, a scris Reuters, citând sursele.

Acum, Putin a rămas la varianta ca Ucraina să se retragă complet din părţile Donbasului pe care încă le controlează. La schimb, Moscova a acceptat să oprească avansarea pe liniile de front din Zaporojie şi Herson, au precizat sursele Reuters.

În plus, Moscova este dispusă să predea micile părţi din regiunile Harkov, Sumî şi Dnipropetrovsk pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, conform sursei citate.

Totuși, Putin își menține cererea ca Ucraina să renunţe la ideea aderării la NATO şi vrea un document juridic din partea alianței militare conduse de SUA că nu se va extinde mai departe spre est, precum și un acord prin care să se garanteze că soldații occidentali nu vor fi trimiși în Ucraina în calitate de trupe de menținere a păcii, au afirmat sursele citate.

O altă opţiune ar fi revenirea la eşuatele acorduri de la Istanbul din 2022, când Rusia şi Ucraina au discutat neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul unor garanţii de securitate din partea celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU: Marea Britanie, China, Franţa, Rusia şi Statele Unite, au adăugat sursele.

„Există două opţiuni: război sau pace, iar dacă nu există pace, atunci va fi mai mult război”, a spus una dintre sursele Reuters.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins de multe ori varianta de a se retrage din teritoriile recunoscute internaţional ca parte a Ucrainei şi a afirmat că regiunea Donbas serveşte drept fortăreaţă care împiedică înaintări ruse mai adânci în ţară.

Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina.

Oficial, negocierile Trump-Putin și Trump-Zelenski nu s-au finalizat cu nimic concret

Dezvăluirile Reuters au venit într-un moment în care speranţele că Donald Trump va reuşi să îl convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul scad. Trump a recunoscut deja că președintele Putin ar putea să nu vrea să încheie un acord de pace și i-a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „flexibilitate”.

Amintim că, pe 15 august, Trump și Putin au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Zelenski să fie chemat.

Discuția Trump-Putin nu s-a încheiat cu nimic concret. Foto: Hepta

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump.

Imagine de la discuția dintre Trump și Zelenski de la Casa Albă. Foto: Hepta

Negocierile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.