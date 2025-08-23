Cinci militari ucraineni executați în Donețk: Mărturisirile unui soldat rus

În mai 2024, cinci militari ucraineni au fost capturați și executați în satul Karlovka din regiunea Donețk. Ivan Okhlopkov, un luptător în vârstă de 31 de ani din batalionul somalez, a participat la execuție. El a povestit despre acest incident pentru publicația Vot Tak. Ucraina a acuzat, în repetate rânduri, Rusia de crime de război în timpul invaziei începută în 2022.

Conform relatării lui Okhlopkov, sursa a solicitat oficial Procuraturii Generale a Ucrainei clarificări privind militarii ucraineni dispăruți sau executați în Karlovka în mai 2024, însă până la momentul publicării nu au primit niciun răspuns.

Cum s-a petrecut execuția soldaților ucraineni

Karlovka este situat la vest de Avdiivka, în regiunea Donețk ocupată de Rusia. În mai 2024, două grupuri a câte cinci militari din batalionul somalez au intrat în sat. Okhlopkov era comandantul unuia dintre grupuri.

Soldații ucraineni s-au ascuns într-o casă și au ripostat până au rămas fără muniție. Cei cinci militari s-au predat apoi rușilor.

„Totul este verde, nu suntem vizibili. I-am scos în grădină, i-am pus în genunchi. Ne-au spus la radio: «Trageți». Și i-am împușcat pe fiecare în ceafă”, a spus Okhlopkov, în timpul relatării sale.

Ordinul de execuție a fost dat de o militară cu indicativul „Vrăjitoare”, comandantă de pluton în batalionul Somalia. Cadavrele nu au fost îngropate, ci arse ulterior cu mortiere. Casa a fost apoi ocupată de militarii ruși timp de trei luni.

Ce spune dezertorul rus despre crimele de război

Okhlopkov nu se simte vinovat pentru execuție. El afirmă: „Ei bine, cum? Acesta este război. Nu există așa ceva ca ușor sau greu. Trebuie să fie. Ori tu, ori ei”.

Întrebat despre posibilitatea de a-i lua prizonieri, el adaugă: „Desigur, a fost păcat. Înțeleg și că ar fi putut fi luați prizonieri. Dar vezi, nici pe frații noștri nu-i iau prizonieri”.

Conform Convențiilor de la Geneva, uciderea intenționată a prizonierilor de război este o infracțiune gravă. Până în aprilie 2025, s-a raportat execuția a cel puțin 177 de prizonieri ucraineni de la începutul războiului.

Trecutul lui Ivan Okhlopkov

Okhlopkov s-a născut în Republica Udmurtia și are o fiică de 8 ani. A avut mai multe condamnări, inclusiv pentru vătămare corporală și furt.

În septembrie 2023, fiind încarcerat, a semnat un contract cu armata rusă și a plecat în Ucraina. Spera să i se șteargă condamnările și să i se anuleze datoriile.

Okhlopkov a petrecut 6 luni pe front, participând la mai multe asalturi și suferind răni. Descrie abuzuri și pedepse severe în cadrul batalionului, inclusiv bătăi și detenție ilegală.

Soldatul rus a dezertat din batalionul „Somalia”

În ianuarie 2025, Okhlopkov a dezertat din batalion. În prezent se ascunde în Donețk, temându-se să se întoarcă în Rusia unde este căutat pentru dezertare. După experiența petrecută pe front, acesta susține că este mai bine în închisoare, unde spune că măcar „ești în viață”.

„Desigur, închisoarea e mai bună. Măcar ești în viață acolo”, a mai spus el.

Okhlopkov suferă de coșmaruri și simptome de stres post-traumatic, dar nu își amintește de soldații ucraineni executați și nu regretă participarea la război.

