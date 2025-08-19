Președintele SUA a spus la televiziunea Fox News, apropiată de el, că l-a sunat pe Putin în timpul summitului avut la Casa Albă cu președintele Ucrainei pentru a încerca „să aranjeze o întâlnire cu Zelenski”, dar „vom vedea ce se va întâmpla”.

Trump a adăugat că speră că Putin „va fi conciliant”, pentru că altfel „situaţia va fi dificilă”. În același timp, președintele SUA a făcut un apel la Zelenski și i-a cerut „să dea dovadă de flexibilitate”.

Donald Trump a mai spus că, pentru a obține pacea, Ucraina ar trebui să renunțe la recuperarea regiunilor ocupate, precum Donbasul, subliniind că Rusia este „o națiune militară puternică și mult mai mare”. „Nu înfrunţi o naţiune care este de zece ori mai mare decât tine”, a explicat Trump, referindu-se la Donbas, „în prezent deţinut şi controlat în proporţie de 79% de Rusia”.

„Vom afla ce intenţionează preşedintele Putin în următoarele două săptămâni. Este posibil să nu vrea să încheie un acord”, a recunoscut Trump.

Amintim că, pe 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin au negociat singuri, mai bine de trei ore, la baza militară americană din Alaska, situația războiului din Ucraina, fără ca Volodimir Zelenski să fie chemat.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Trump a recunoscut apoi, într-un interviu la Fox News, televiziune apropiată de el, că a discutat cu Putin posibile schimburi de teritorii și garanții de securitate pentru Ucraina, spunând: „Cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat și asupra cărora, în mare parte, am ajuns la un acord. Din punctul meu de vedere, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord, dar am făcut multe progrese. Însă acum depinde de preşedintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârşit”. Aceasta a fost prima întâlnire față în față dintre Trump și Putin după cea din 2019.

Ulterior, pe 18 august, Zelenski s-a dus la Washington, la chemarea lui Trump. Discuțiile dintre cei doi au durat aproximativ o oră și jumătate, dar deocamdată nu s-au făcut publice concluziile negocierilor și nu se știe ce s-a stabilit. În schimb, se știe că Trump și Zelenski au discutat în Biroul Oval de la Casa Albă având în față o hartă cu România, Ucraina, Republica Moldova și Rusia.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE