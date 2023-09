Multe mărci occidentale importante au părăsit Rusia în urma invaziei declanșate de Moscova, dar Auchan a decis să rămână, ceea ce a determinat Kievul să ceară boicotarea retailerului francez.

„Fragmente ale unei rachete ruse distruse au lovit un mall din Kiev, unde se află supermarketul Auchan”, a scris Ministerul ucrainean al Apărării, într-o postare în limba engleză pe platforma X (fosta Twitter).

Fragments of destroyed russian missile hit a mall in Kyiv, where supermarket AUCHAN is located. @AUCHAN_France continues its work in russia, pays taxes, finances war and suffers from russian attacks.

Cynism, masochism, or stupidity?

Exit russia: this money is too bloody.