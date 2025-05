205 „războinici” ai Ucrainei au fost eliberați

„Astăzi, Ucraina a adus înapoi 205 războinici. Tineri și bătrâni din aproape toate tipurile și ramurile forțelor armate. Apărători ai orașului Mariupol și ai întregii linii de front. Ei au fost împrăștiați în multe regiuni rusești, întemnițați într-un sistem al cărui unic scop era să-i chinuie și să le distrugă umanitatea”, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

Our people are free. Our people are home.



Today, Ukraine has brought back 205 warriors. Young and older men from almost all types and branches of the Armed Forces. Defenders of Mariupol and the entire front line.



They have been scattered across many Russian regions, imprisoned… pic.twitter.com/wW8cJ981mg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2025

Acesta este al cincilea schimb de prizonieri de război din acest an și al 64-lea de la lansarea invaziei Rusiei în Ucraina, la 24 februarie 2022, conform Kyiv Independent.

„În fiecare zi, luptăm pentru poporul nostru. Vom face totul pentru a-i aduce înapoi pe fiecare dintre ei”, a mai precizat liderul de la Kiev. Acest schimb urmează unui altul mai mare, din 19 aprilie, în cadrul căruia 277 de soldați ucraineni au fost eliberați.

Soldații ruși se află în Belarus

Recomandări Ce înseamnă ca George Simion să devină președinte: România se află în faliment nedeclarat, există riscul să nu se plătească pensiile, leul va cădea

Totodată, și Ministerul rus al Apărării a anunțat că 205 militari ruși au fost eliberați de Ucraina: „La 6 mai anul curent, 205 militari ruși au fost returnați de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev ca urmare a procesului de negociere”, notează agenția de presă TASS.

În prezent, toți soldații ruși se află în Belarus, unde li se oferă asistență psihologică și medicală. Ei pot acum să ia legătura cu rudele, a mai informat Ministerul rus al Apărării. Soldații vor fi duși în Rusia și vor beneficia de tratament la centrele medicale ale Ministerului Apărării, potrivit cotidianului Kommersant.

Amintim că președintele rus Vladimir Putin a anunțat la sfârșitul lunii aprilie un armistițiu de 3 zile în Ucraina, începând cu 8 mai.

„În zilele celei de-a 80-a aniversări a Victoriei – de la miezul nopții dintre 7 și 8 mai până la miezul nopții dintre 10 și 11 mai – partea rusă declară un armistițiu”, se arată în comunicatul Kremlinului.

Vezi rezultate finale BEC la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025!

Urmărește-ne pe Google News