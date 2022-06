„Potrivit informațiilor noastre, aproximativ 600 de persoane sunt reținute în subsoluri special amenajate, în camere de tortură, în regiunea Herson”, a declarat Tamila Taşeva, reprezentantul permanent al președinției ucrainene în Peninsula Crimeea, care se învecinează cu regiunea Herson şi care a fost anexată de Rusia încă din 2014.

Aproximativ 300 de persoane se află „în subsoluri” în orașul Herson, iar restul se află în alte localități din regiune, a precizat Taşeva, potrivit agenției ucrainene de stat Ukrinform.

„Sunt încarcerate în condiții inumane și sunt victime ale torturii”, a adăugat Tamila Taşeva.

Repr Ukraine’s President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia’s invaders.They’re facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea pic.twitter.com/TFP2iI5FYW