Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE) au cerut luni Rusiei să oprească presupuse violenţele sexuale comise de către armata rusă şi interpuși ai acesteia (forțele separatiste) în Ucraina, însă Moscova a denunţat acuzaţii fără fundament în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, organizată de către Albania, relatează news.ro citând AFP.

„Rusia trebuie să ia măsuri în cadrul armatei sale şi interpușilor săi, pentru ca aceştia să respecte Rezoluţia 1820 a ONU privind violenţe sexuale, adoptată în 2008, care interzice ca acestea să fie folosite ca armă de război”, a îndemnat ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

Today, at the @UN Security Council, we heard harrowing reports of acts of sexual violence committed by Russian forces in Ukraine. We cannot stay silent. We must achieve justice for victims. And we must do everything we can to prevent further violence. pic.twitter.com/lhmrqiPcHl

„Rusiei îi revine sarcina să oprească violurile, violenţele şi atrocităţile comise de către militarii săi. Rusiei îi revine sarcina să pună capăt acestui război atroce şi neprovocat împotriva poporului ucrainan”, a subliniat ea.

Preşedintele Consiliului European Charles Michel a denunţat, la rândul său, „atrocităţi” comise de Rusia. „Aceste crime vor fi pedepsite”, „avem nevoie de probe” şi „vom ajuta la strângerea acestor” probe, a declarat el.

The EU has no sanctions on the agricultural sector in Russia. Zero.



And even our sanctions on the Russian transport sector do not go beyond our EU borders.



They do not prevent Russian flagged vessels from carrying grain, food, or fertilisers to developing countries.@UN #UNSC pic.twitter.com/c34oNA2bco