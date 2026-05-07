Ucraina a lansat sute de drone asupra Rusiei

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare au interceptat și distrus 347 de drone ucrainene între orele 21:00 şi 7:00, aparatele vizând 20 de regiuni, inclusiv Moscova.

Night Attack Update

Russia launched 102 drones at Ukraine overnight. Ukrainian air defenses shot down or suppressed 92 of them.

As of 08:00, 8 enemy drones struck 6 locations, with debris falling in another 4 sites.

Meanwhile, videos from Moscow region show explosions and heavy… — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 7, 2026

Atacurile au avut loc după ce Ucraina anunțase unilateral un armistițiu pentru data de 6 mai. Potrivit oficialilor de la Kiev, solicitarea a fost ignorată de armata rusă, care și-a continuat bombardamentele în timpul zilei și pe parcursul nopții.

Propunerea Ucrainei a venit ca răspuns la apelul lansat de președintele rus Vladimir Putin pentru o încetare temporară a focului în jurul datei de 9 mai, când Rusia marchează victoria împotriva Germaniei naziste printr-o amplă paradă militară organizată în Piața Roșie.

Victime și răniți în regiunile de frontieră

În regiunea Belgorod, aflată la granița cu Ucraina, o femeie a fost ucisă, potrivit guvernatorului local. Alte 13 persoane au fost rănite în regiunea Briansk, care se învecinează, de asemenea, cu Ucraina.

La rândul lor, oficiali din armata ucraineană au anunțat că Rusia a lansat 102 drone asupra teritoriului ucrainean în cursul nopții.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că ignoră apelurile pentru încetarea focului și a lăsat deschisă posibilitatea unor atacuri de amploare asupra Rusiei în timpul evenimentelor din 9 Mai.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, în timp ce bombardamentele rusești au provocat zeci de victime civile în Ucraina.

Moscova amenință cu un atac asupra Kievului

Miercuri seară, Moscova a avertizat că ar putea lansa un atac masiv asupra centrului Kievului dacă Ucraina va încerca să lovească ținte din Rusia în timpul evenimentelor dedicate Zilei Victoriei.

Autoritățile ruse au anunțat și că au transmis notificări ambasadelor străine din Ucraina, recomandând evacuarea personalului diplomatic.

Spre deosebire de paradele de Ziua Victoriei anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute. Presa de stat a anunțat că echipamentul militar greu, cum ar fi tancurile și vehiculele blindate, ar putea să nu apară, pentru prima dată din 2007, iar numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute. Oficialii au invocat „situația operațională”, în timp ce Zelenski a sugerat că adevăratul motiv ar fi fost îngrijorările legate de atacurile cu drone ucrainene.

