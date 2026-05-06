Zelenski îi cere lui Putin să iasă din buncăr și să accepte pacea

„După atacurile sălbatice de ieri împotriva orașelor și comunităților noastre – Dnipro, Zaporijjia, Kramatorsk și altele –, armata rusă a continuat ostilitățile active și bombardamentele teroriste pe tot parcursul acestei zile. Rusia a ales în mod evident să respingă armistițiul și salvarea de vieți omenești.

Atacurile continuă în toate sectoarele-cheie ale frontului. De la începutul acestei zile, armata rusă a efectuat deja aproape 30 de atacuri. Peste 20 de atacuri aeriene, cu peste 70 de bombe, au fost înregistrate de-a lungul nopții și în această dimineață.

De-a lungul nopții, armata rusă a lansat, de asemenea, atacuri cu diverse tipuri de drone. Forțele de Apărare ale Ucrainei au neutralizat în special aproape 90 de drone de atac. Au avut loc, de asemenea, atacuri cu rachete. Până la ora 10:00, armata rusă a comis în total 1.820 de încălcări ale regimului de armistițiu – bombardamente, tentative de atac, atacuri aeriene și utilizarea dronelor.

Sunt recunoscător față de războinicii noștri pentru că au apărat pozițiile ucrainene. Ucraina a declarat în mod clar că va acționa în mod corespunzător, ținând cont de apelurile persistente ale Rusiei, prin intermediul mass-media și al rețelelor sociale, privind un armistițiu în timpul paradei de la Moscova. Este evident pentru orice persoană rezonabilă că un război la scară largă și uciderea zilnică de oameni sunt un moment nepotrivit pentru «celebrări» publice.

Rusia trebuie să pună capăt războiului pe care îl poartă în prezent. Chiar și cu internetul închis și comunicațiile blocate, este perfect clar pentru majoritatea rușilor că liderii lor pot ieși din buncăr și pot alege pacea. Partea rusă are propunerile noastre diplomatice, iar singurul lucru necesar este disponibilitatea Rusiei de a se îndrepta către o pace reală.

Începând de astăzi, putem confirma că partea rusă a perturbat regimul de armistițiu. În baza rapoartelor de seară de la armată și serviciile noastre de informații, vom decide asupra acțiunilor noastre ulterioare”, a scris Volodimir Zelenski pe contul său de X.

Putin vrea să nu fie deranjat de dronele ucrainene în timpul paradei de 9 mai

Liderul rus Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe președintele american Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina a cerut un armistițiu de durată, nu unul menit ca Putin să se simtă în siguranță la paradă.

Kremlinul va organiza sâmbătă o paradă militară în „format redus”, fără echipamente militare și cu o durată de numai 40 de minute. Volodimir Zelenski a ironizat luni frica arătată de Kremlin.

În opinia președintelui ucrainean, Putin nu își mai permite să își expună echipamentele militare, deoarece se teme „de dronele care ar putea zumzăi deasupra Pieței Roșii”. „Acest lucru spune multe. Arată că rușii nu mai sunt puternici”, a subliniat președintele ucrainean în timpul unei vizite la Erevan, Armenia, pentru summitul Comunității Politice Europene.

Volodimir Zelenski a apreciat totodată că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.

Vladimir Putin a decis apoi să instituie un armistițiu unilateral pentru zilele de 8 și 9 mai. Ministerul rus al Apărării a chemat Ucraina să se alăture acestui demers, amenințând, în caz contrar, cu „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a decretat un armistițiu unilateral al Ucrainei, începând de la miezul nopții dintre 5 și 6 mai. „Este timpul ca liderii ruși să facă pași reali pentru a pune capăt războiului lor, mai ales că Ministerul rus al Apărării consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a îndemnat șeful statului ucrainean.

Zeci de civili ucraineni au fost uciși marți și miercuri în atacuri aeriene efectuate de ruși

Armata rusă a lansat marți atacuri aeriene asupra orașelor Poltava, Harkov, Doneţk, Dnipro, Zaporojjia, Herson, Odesa, Cernihiv şi Sumî, omorând 28 de oameni și rănind alții aproape 130. Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de „cinism total”.

Miercuri, Rusia a lansat trei rachete și 108 drone împotriva unor orașe din Ucraina. Drone rusești au atacat o grădiniță din centrul Sumî și au omorât o femeie, informează autoritățile regionale și Ministerul ucrainean de Interne.

În schimb, Ucraina și-a oprit miercuri atacurile cu drone care au băgat spaima în Vladimir Putin. De altfel, Moscova este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de paradă. Autoritățile au adus sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, au suplimentat posturile de lunetiști, au instalat baraje rutiere și au întrerupt de marți conexiunile mobile și internetul.

