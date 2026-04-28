Informația a fost făcută publică de politologa Ekaterina Shulman și de jurnalista Alexandra Prokopenko, care citează surse anonime.

În loc de mii, doar câteva sute de invitați

Potrivit acestor surse, ceremonia va dura doar 40 de minute, iar coloanele militare vor defila exclusiv la pas, fără a fi însoțite de tehnică militară.

Numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii (ca în anii precedenți) la doar câteva sute.

„Întreaga durată este de 40 de minute, nu vine niciun echipament, doar câteva sute de invitați”, a transmis Ekaterina Shulman.

Conform surselor, limitările vor fi mascate de discursul oficial. Ekaterina Shulman a explicat pe canalul său de Telegram că instrucțiunile pentru presă sunt de a prezenta parada ca pe un eveniment obișnuit, ignorând formatul trunchiat.

Propaganda și teama de dronele ucrainene

La rândul ei, Prokopenko a subliniat că mașina de propagandă va insista că acesta a fost planul inițial, negând orice legătură cu teama de eventuale atacuri cu drone.

Speculațiile privind anularea sau restrângerea paradei circulă de câteva săptămâni în comunitățile pro-război („Z”) de pe rețelele de socializare.

La începutul lunii aprilie, canalul de Telegram Fighterbomber (urmărit de peste 515.000 de abonați) a raportat anularea repetițiilor pentru segmentul aerian al paradei.

Până pe 25 aprilie, autoritățile moscovite nu anunțaseră încă programul repetițiilor generale. În mod tradițional, acestea încep cu două săptămâni înaintea evenimentului și implică închiderea principalelor artere rutiere.

Până în acest moment, autoritățile ruse nu au emis niciun comunicat oficial care să confirme anularea sau scurtarea paradei militare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE