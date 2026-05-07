Rusia le cere ambasadelor să evacueze personalul din Kiev

Mesajul a fost transmis miercuri printr-o notă oficială a Ministerului rus de Externe adresată corpului diplomatic. În document, Rusia avertizează că ar putea lovi Kievul, inclusiv „centre de decizie”, dacă paradele și evenimentele dedicate Zilei Victoriei vor fi afectate.

Potrivit notei diplomatice, ambasadele și organizațiile internaționale trebuie să trateze avertismentul cu „cea mai mare responsabilitate” și să ia măsuri pentru „evacuarea la timp” a personalului și cetățenilor lor. Moscova nu a explicat exact ce amenințare vede la adresa paradei de 9 Mai și nici ce fel de acțiuni ale Ucrainei ar putea declanșa represaliile anunțate.

Potrivit Reuters, Rusia consideră „inevitabile” atacuri asupra Kievului dacă Ucraina încearcă să perturbe evenimentele organizate la Moscova. Printre țintele menționate de autoritățile ruse se află și „centrele de decizie” ale Ucrainei. Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au avut o reacție oficială la nota transmisă ambasadelor.

Parada de Ziua Victoriei are loc sub măsuri uriașe de securitate

Ziua Victoriei, celebrată anual pe 9 Mai, este unul dintre cele mai importante evenimente politice și militare din Rusia. În fiecare an, Kremlinul organizează o mare paradă militară în Piața Roșie, la Moscova, pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în al Doilea Război Mondial.

În acest an, autoritățile ruse au introdus măsuri speciale de securitate la Moscova înaintea paradei, inclusiv restricții care au afectat aeroporturile și comunicațiile mobile, din cauza temerilor privind posibile atacuri ucrainene. Mai mult, se pare că ceremonia va dura doar 40 de minute, iar coloanele militare vor defila exclusiv la pas, fără a fi însoțite de tehnică militară.

Rusia a anunțat armistițiu, dar atacurile au continuat

La începutul săptămânii, Moscova a anunțat unilateral un armistițiu pentru zilele de 8 și 9 mai. Kievul a răspuns cu propria propunere de încetare a focului, care urma să intre în vigoare încă de miercuri, însă Rusia nu a confirmat oficial că acceptă această variantă. Tutuși, luptele au continuat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că și-a continuat atacurile asupra Ucrainei și că refuză, în realitate, orice armistițiu.

„Există un refuz evident al Rusiei de a opri războiul”, a declarat liderul ucrainean, după ce aproape 30 de persoane au fost ucise în bombardamente rusești.

De asemenea, președintele ucrainean a ordonat „misiuni specifice” în contextul paradei de 9 mai de la Moscova, dar nu a dat detalii despre misiunile luate în calcul.

„Prioritățile noastre corespunzătoare vor fi stabilite”, a afirmat el.

În ultimele zile, oficialii ruși au vorbit tot mai des despre riscul unor atacuri în timpul paradei de 9 Mai. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat recent că o dronă ucraineană a lovit o clădire din capitala Rusiei, fără victime, incident care a amplificat măsurile de securitate din oraș