„Astăzi, cu acest nou memorandum de înțelegere, deschidem un nou capitol în cooperarea noastră energetică cu Azerbaidjan, un partener-cheie în eforturile noastre de a ne îndepărta de combustibilii fosili ruși”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a mers în Azerbaidjan pentru semnarea acordului.

The EU is turning to more reliable energy suppliers.



Today Im in Azerbaijan to sign a new agreement.



Our goal: double the gas delivery from Azerbaijan to the EU in a few years.



will be a crucial partner for our security of supply and on our way to climate neutrality.