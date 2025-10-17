Budapesta se pregătește pentru un summit Trump–Putin

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin urmează să aibă loc la Budapesta, unde cei doi lideri ar urma să discute despre încheierea războiului din Ucraina. Trump a anunțat joi planurile pentru această reuniune, spunând că Ungaria este „un loc potrivit pentru pace”.

Hungarys Foreign Minister Peter Szijjarto says Budapest will not consult anyone and will ensure that Russias Putin can enter for the Trump summit, “have successful negotiations here, and then return home.”#Hungary #Putin #TrumpSummit pic.twitter.com/lAk3h0tCHi — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 17, 2025

Ministrul de Externe ungar, Péter Szijjártó, a declarat că datele exacte ale summitului vor fi stabilite după întâlnirile dintre miniștrii de externe ai Statelor Unite și Rusiei, programate pentru săptămâna viitoare.

Having consistently stood for peace since the beginning of the war in Ukraine, Hungary is ready to host the US–Russia summit. Well ensure all conditions for productive talks so peace can finally return to Europe. Spoke to @DeputySecState and FM Lavrov—preparations are ongoing. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 17, 2025

„Vom asigura condițiile necesare pentru ca președintele rus să poată participa la summit. Nu există niciun obstacol din partea Ungariei”, a spus Szijjártó, citat de presa locală.

Mandatul CPI, ignorat de guvernul lui Orbán

Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale, emis în martie 2023, pentru crime de război comise în Ucraina, inclusiv pentru răpirea copiilor ucraineni. Toate statele semnatare ale tratatului de la Roma, inclusiv Ungaria, sunt obligate să-l aresteze pe Putin dacă acesta intră pe teritoriul lor.

Cu toate acestea, guvernul lui Viktor Orbán a semnalat în mai multe rânduri că nu intenționează să respecte acest mandat. În luna aprilie, premierul ungar a anunțat intenția de a retrage Ungaria din CPI, în timp ce îl primea la Budapesta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat la rândul său de un mandat al Curții pentru presupuse crime de război în Gaza.

„Budapesta este, practic, singurul loc din Europa unde o asemenea întâlnire ar putea avea loc, pentru că Ungaria este aproape singura țară pro-pace”, a declarat Viktor Orbán, la radioul public ungar.

Reacțiile europene nu au întârziat. Guvernul german a reamintit Budapestei că este încă parte a Curții Penale Internaționale și, prin urmare, are obligația legală de a-l aresta pe Putin dacă acesta ajunge în Ungaria.

„Dacă Ungaria nu-l va aresta, nu va fi o surpriză pentru nimeni. Este regretabil, dar toată lumea se așteaptă la asta”, a spus un diplomat european citat de presa occidentală.

Putin, sancționat, dar nu interzis să călătorească în UE

După invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană l-a inclus pe Vladimir Putin pe lista de sancțiuni, impunându-i o înghețare a activelor, dar nu și o interdicție de călătorie. Oficialii europeni au lăsat atunci o portiță deschisă pentru eventuale negocieri de pace.

În prezent, Ungaria pare să folosească acea excepție pentru a justifica prezența liderului rus la Budapesta, într-un moment în care restul Europei evită orice contact oficial cu Putin.

Premierul Viktor Orbán a blocat în mod repetat sancțiunile europene împotriva Rusiei și ajutorul militar pentru Ucraina, prezentându-se ca „singurul lider pro-pace” din UE.

