Rona va începe tratamentul cu citostatice, pe 24 aprilie şi îşi va duce la bun sfârşit planurile pe care le are cu lansarea cărţii. Interpreta a făcut primele declarații despre starea ei dă sănătate.

„Dragii mei, vă ţin în continuare la curent cu starea mea. Voiam să vă spun că încep efectiv citostaticele pe 24. Nu se poate mai devreme, dar mă bucur că m-am încadrat în cele două luni după operaţie. Eu fusesem operată pe 25 februarie şi nu trebuia să depăşesc 25 aprilie ca să încep citostaticele. Sunt foarte, foarte, foarte încrezătoare pentru că doctorul meu mi-a zis să nu-mi fac niciun fel de spaime inutile pentru că îmi vor da toate medicamentele bune ca să nu mă simt prea rău. Mi-au spus că doza va fi într-adevăr uşoară şi progresivă. Deci, la început voi avea mai puţine efecte secundare şi în orice caz, dacă voi avea vreun efect secundar neplăcut, să-i anunţ. Mi-au zis că nu trebuie să fiu internată decât trei ore din două în două săptămâni şi că o să pot să-mi reiau activitatea. El vrea să fiu activă pentru că ideea este că toată lumea când are această boală, cancer, are tendinţa să se lamenteze, să stea foarte bolnav, iar el nu vrea asta. Mi-a zis că vrea să-mi dea această prevenţie pentru a nu apărea nicio metastază în următorii cinci ani, iar după aia dacă în cinci ani nu a apărut nicio metastază, în mod normal nu mai apare niciodată acest cancer. Până la bătrâneţe nu o să mai am niciun risc pentru acest tip de cancer. Mi-a zis că asta e treaba cea mai încurajatoare. Săptămâna viitoare mă mai duc la un foarte mare spital, încep citostaticele, iar pe 30 aprilie, în Franţa, lansez cartea mea pe care am scris-o”, a mărturisit Rona Hartner pentru Antena Stars.

Până pe 24 aprilie, Rona Hartner se ocupă de lucruri care nu o solicită prea mult. „Fac lucruri mai liniştite, scriu, stau cuminte şi mi-a spus că nu am niciun regim special de făcut, ci doar trebuie să am încredere pentru că nu va fi o chimioterapie prea grea. Deci, mulţumesc lui Dumnezeu pentru chestia asta. Astăzi este Vinerea Mare la noi, la catolici, iar eu am început deja dimineaţa citind „Drumul Crucii”, rugându-mă. Este o zi de post şi rugăciune şi am foarte mari speranţe”, a mai spus Rona Hartner.

Citește și

Carmen Dan, reacție vehementă la adresa judecătoarei care a ironizat, criticat și acuzat o femeie agresată de soț. „Mă simt umilită ca ministru și ca femeie”

Citește mai multe despre Rona Hartner, Cancer, citostatice și colon pe Libertatea.