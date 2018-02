Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prăbușit lângă Moscova. Un avion de pasageri Antonov An-148 s-a prăbușit, duminică, la scurt timp după ce a decolat de pe aeroportul Domodevo. Toți cei 71 de oameni aflați la bord au murit.

FOTO: EPA

UPDATE ora 19:40. Echipele de salvare au recuperat cutia neagră a avionului. Operațiunea continuă pentru recuperarea tuturor cadavrelor. Ministerul pentru situații de urgență a anunțat că zona unde s-a prăbușit aeronava va fi survolată de mai multe drone.

BREAKING First footage of Saratov Airlines An-148 crash site near village of Argunovo https://t.co/My6L8Frcsy pic.twitter.com/EKhoSdD9Tu

An-148 of „Saratov airlines” crashed after takeoff from Domodedovo. 71 were onboard. Likely no survivor https://t.co/1BhF8aRC4h pic.twitter.com/js8vH2x0Qb #Russia

Avionul care aparține Saratov Airlines a dispărut de pe radar la aproximativ 80 de kilometri de Moscova.

Toți oamenii aflați la bord sunt morți, au transmis autoritățile presei locale din Rusia.

Aeronava se îndrepta către orașul Orsk, aflat în Munții Urali, în aparopiere de granția Rusiei cu Kazahstan.

La bord se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele către familiile victimelor și a anunțat deschiderea unei investigații pentru a descoperi cauza părbușirii.

Imaginile de la fața locului arată fiarele contorsionate ale avionului împrăștiate pe o distanță mare, pe un câmăp acoperit de zăpadă. Agenția de știri Tass a relatat că mai multe corpuri umane au fost găsite în apropiere de locul prăbușirii.

Site-ul de aviație Flightradar24 a distribuit pe twitter traseul, pe hartă, al avionului, arătând că a coborât cu 1.000 de metri pe minut, la doar 5 minute după ce a decolat.

În 2016, un avion militar rusesc (Tu0154) s-a prăbușit în Marea Neagră. Atunci, 92 de persoane și-au pierdut viața, după o eroare de pilotaj.

Totodată, în 2015, un Airbus A321 care apoarținea unei companii private, s-a prăbușit în peninsula Sinai, în Egipt, 224 de oameni pierzându-și viața.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm

— Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018