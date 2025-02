Imaginile de la fața locului arată aeronava întoarsă pe pistă, acoperită de zăpadă. Conform sursei mai sus citate, opt persoane au fost rănite în urma accidentului. Una se află în stare critică, în timp ce celelalte au suferit răni ușoare sau moderate, a declarat Lawrence Saindon, supervizor al serviciilor paramedicale regionale Peel.

#BREAKING🔥‼️: A Delta Airlines CRJ 900 crashed and settled upside down at Toronto Pearson Airport.



Thankfully, ALL passengers survived and are accounted for. That is great news!

-Errol Weber- pic.twitter.com/i0qDf2FbiP