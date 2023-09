Primele informații sugerează că avionul s-a prăbușit după ce a depășit pista atunci când a coborât în Barcelos pe o ploaie puternică și în condiții de vizibilitate redusă, a transmis secretarul pentru securitate al statului Amazonas, Vinicius Almeida.

Într-un interviu acordat ziarului brazilian O Globo, Wilson Lima, guvernatorul statului Amazonas, a spus că victimele erau turiști brazilieni și că mai probabilă cauză a accidentului a fost o eroare în traseul urmat în momentul aterizării, pe fondul precipitațiilor abundente.

#Breaking A small plane crashed in Amazonas, Brazil, leaving at least 14 people dead, including the pilot and co-pilot.



Among the victims were several American tourists. pic.twitter.com/RZ0GrYbfe6