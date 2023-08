Mattia Aguzzi, în vârstă de 37 de ani, se ducea spre un magazin de pâine din centrul orașului Torino, atunci când a auzit un bărbat că strigă după ajutor, dintr-un apartament de la etaj. Acesta văzuse că o fetiță se află pe marginea balconului, la etajul 5 al unui bloc.

„Fetiţa se apleca din ce în ce mai mult şi se urca pe margine. Se ţinea doar cu mâinile, iar picioarele ei erau în aer”, a declarat Aguzzi pentru Sky24, vorbind în faţa spitalului unde a fost tratat pentru răni minore.

El a povestit că a început să strige la ea, încercând să o facă să se oprească, însă a realizat că nu îl aude. Așa că a calculat unde ar putea să cadă și a așteptat în acel loc.

M-am pus în calea ei, am închis ochii şi am sperat că totul va fi bine. Am amortizat şocul căzăturii şi am căzut amândoi la pământ.

Mattia Aguzzi, bărbatul care a salvat fetița de trei ani: