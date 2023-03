Un bărbat traversează șinele prin fața trenului care gonește cu 125 km/h. Momentul teribil, difuzat de căile ferate britanice. VIDEO

Mecanicul trenului a tras frâna de urgență, iar garnitura a trecut la milimetru pe lângă bărbatul care nu reacționează în niciun fel.

Potrivit autorității feroviare, un tren care circulă cu 125 km/h are nevoie de până la 500 de metri pentru a opri.

Compania de căi ferate din Marea Britanie a publicat videoclipul, înregistrat de camera de bord a garniturii pe 3 martie, ca o amintire a regulilor ce trebuie urmate la trecerile la nivel cu calea ferată.

Bărbatul a ignorat lumina roșie de avertizare atunci când traversarea nu este sigură.

Sfaturile National Rail către persoanele care traversează șinele:

Incidentul s-a petrecut în apropiere de Runcorn, comitatul Cheshire, nord-vestul Angliei.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

