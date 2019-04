Moartea bebelușului este anchetă de polițiști care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, relatează Mediafax.

Aurelia Ivan, mama adoptivă a copilului, a povestit că, înainte de ajunge la spital, bebelușul a vărsat miercuri dimineață. Femeia spune că i-a dat medicamente băiețelului pe care apoi l-a culcat. Pentru că bebelușul avea febră mare, mama adoptivă a sunat la 112.

„Seara a vomitat, nu am luat-o ca gravă pentru că mai vomită copilaşii. I-am făcut ceai, i-am dat medicamente, l-am luat în braţe, l-am legănat, ne-am jucat, ne-am culcat. El dormea toată noaptea. Mie nu mi-a făcut temperatură (…) niciodată. Nu mi-a făcut o boală care să-mi zacă. Dimineaţa l-am luat eu în braţe şi ardea. (…) Am sunat la salvare, dar a venit după jumătate de oră. Am ţipat în casă ca nebuna”, a declarat mama adoptivă, conform sursei citate.