O crimă care a zguduit Toscana

Un consilier local de origine română avertizează că represaliile sociale și stigmatizarea sunt acum imposibil de evitat, relatează ll Fatto Quotidiano.

Tragedia care a avut loc în prima zi de Paște, în Massa, a provocat o undă de șoc după ce detaliile investigației au ieșit la iveală.

Giacomo Bongiorni a fost victima unei agresiuni de o violență extremă, comisă de 3 tineri români. Rapiditatea cu care forțele de ordine i-au identificat și reținut pe suspecți nu a liniștit spiritele, ci a aprins dezbateri în mediul online și în comunitatea locală.

„Imaginea noastră are de suferit”

Robert Deleanu din Constanța, locuiește în Massa de 25 de ani. În 2023, bărbatul în vârstă de 47 de ani a fost ales în Consiliul Local. El și-a exprimat public profunda îngrijorare cu privire la modul în care acest act criminal va afecta viața miilor de români onești care trăiesc și muncesc în regiune.

„Este inevitabil ca un astfel de eveniment să nu atragă după sine consecințe negative pentru întreaga comunitate. Ne temem de o generalizare care ne-ar putea transforma pe toți în ținte ale urii sau ale marginalizării, deși vorbim despre faptele izolate ale unor indivizi care trebuie să răspundă în fața legii”, a declarat acesta.

Pericolul generalizării

Potrivit acestuia, eforturile de integrare depuse în ultimele decenii riscă să fie umbrite de retorica politică și socială care apare adesea după astfel de incidente violente. El a subliniat că reacțiile negative au început deja să apară pe rețelele de socializare, unde discursul instigator la ură a căpătat amploare.

„Deocamdată, cea mai bună parte a ieșit la iveală. Oamenii au distins clar responsabilitatea individuală de valoarea unei întregi comunități, evitând manipularea politică și generalizările. Dar suntem îngrijorați”, spune Deleanu.

„Majoritatea mesajelor pe care le-am primit au fost de solidaritate. Suntem muncitori, medici, zidari, asistente medicale, antreprenori, îngrijitori, profesioniști IT. Aceasta este realitatea noastră de zi cu zi. Trebuie să continuăm pe drumul pe care l-am parcurs în ultimii ani, contribuind la viața orașului, fără a recurge la provocări”, atrage atenția bărbatul.

Trei români – Ionuț Alexandru Miron, de 23 de ani, Eduard Alin Căruțașu, de 19 ani, și un minor – au fost reținuți la Massa, în Italia, pentru că l-au omorât în bătaie, în ziua de Paște, pe Giacomo Bongiorni, în vârstă de 47 de ani. Victima, tâmplar de profesie, a fost atacată după ce le-a reproșat tinerilor că vandalizează un magazin aruncând cu sticle în vitrină, în plină noapte, relatează Il Mattino.

Sara Tognocchi, partenera victimei, se afla alături de fiul de 11 ani și a văzut grupul agresându-l pe Bongiorni: „A murit din cauza loviturilor”, a declarat ea pentru Corriere della Sera. „În iulie urma să ne căsătorim și să ne mutăm împreună într-o casă nouă”, a adăugat femeia.





