Tatăl, pasager pe scaunul din dreapta

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, 6 aprilie, în jurul orei 2.10. Un echipaj al Poliției Orașului Rovinari a efectuat un semnal regulamentar de oprire pentru un autoturism care se deplasa pe DN 66, pe raza comunei Bâlteni.

În loc să tragă pe dreapta, șoferul a ignorat complet semnalele agenților, a apăsat pedala de accelerație și a continuat deplasarea în viteză.

Urmărirea s-a întins pe o distanță de aproximativ doi kilometri și s-a încheiat brusc doar după ce conducătorul auto a părăsit drumul național și a rămas în pană pe un drum agricol accidentat.

Când au ajuns la autoturismul imobilizat, polițiștii au constatat cu stupoare că cel care condusese mașina în timpul urmăririi era un adolescent de 14 ani.

Pe scaunul din dreapta față se afla chiar tatăl băiatului, originar din localitatea Peșteana Jiu, care asista pasiv la acțiunile fiului său.

Dosar penal și arest preventiv

Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Gorj a informat miercuri că ancheta a continuat pe parcursul zilei de 7 aprilie, autoritățile luând măsuri drastice împotriva adultului care a încurajat acest comportament periculos.

Bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Gorj.

Polițiștii au deschis un dosar penal cu dublă încadrare. Tatăl este cercetat pentru încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis de conducere, în timp ce minorul va trebui să răspundă pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis.

