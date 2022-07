Gebrev a declarat, pentru postul public de radio, că depozitul conținea muniție care fusese comandată de diverși contractori, dar nu fusese plătită și era depozitată acolo, urmând a se decide dacă va fi distrusă, scrie Novinite. În incendiul izbucnit la ora 4.00 nu a fost rănit nimeni.

„Baza îndeplinește pe deplin toate cerințele de depozitare. În fiecare lună este verificată de serviciile relevante care au obligația să facă acest lucru, poliție și pompieri, și absolut totul este în regulă”, a precizat Gebrev.

Locul accidentului va rămâne izolat timp de 72 de ore.

Compania care operează depozitul se numește Emko și vinde arme și muniție în aproape toate zonele de conflict din lume.

Potrivit afirmațiilor personale și investigațiilor ulterioare ale Parchetului general al Bulgariei, Gebrev a fost ținta unei tentative de asasinat cu Noviciok, otrava folosită de serviciile secrete ruse în cazul agentului dezertor Alexei Skripal.

Gebrev a supraviețuit atentatului, deși ar fi primit cel puțin o doză de otravă, a notat Cristo Grozev, jurnalist de la platforma de investigații Bellingcat.

